В Воронеже временно не будут штрафовать за неоплату парковки

За неоплату парковки в центре Воронежа временно не будут начислять штрафы, сообщает DeFacto. Как рассказали в администрации облцентра, послабление будет действовать на время судов по первым выписанным штрафам. В апреле Центральный райсуд удовлетворил заявления двух воронежцев, которые посчитали, что штрафы им начислены неправомерно. По мнению истцов, персональные данные из ГИБДД были получены чиновниками незаконно. Сейчас областной суд рассматривает апелляционные жалобы мэрии Воронежа.

Подробнее об устройстве платных парковок в облцентре читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежские парковки выезжают из Белгорода».