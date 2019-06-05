В Самаре введут ограничение движения грузовиков на дублере Московского шоссе

В Самаре с 24 июня 2019 года будет действовать ограничение движения грузовиков на дублере Московского шоссе в Красноглинском и Кировском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет об участке от ул. 8-й квартал, дом №9 (рядом с остановкой общественного транспорта «Банная улица») до дома №4 поселка 18-й км Московского шоссе по направлению в сторону центра города. Ограничение введено в связи с многочисленными обращениями жителей 8 и 9 квартала поселка Мехзавод.

Ранее сообщалось, что с 24 июня 2019 года в Самаре запретят остановку транспорта на кольцевой развязке на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры.

Андрей Сазонов