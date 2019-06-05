Ярмарка дошла до Верховного суда

ООО «Рекламный мир» дошло до Верховного суда РФ в споре с администрацией Саратова за возможность вести торговлю на площади перед Дворцом культуры «Россия» на 3й Дачной. Мэрия больше года безуспешно пытается ликвидировать ярмарку на площади Ленина перед объектом культурного наследия. Оспаривая расторжение договора об аренде участка, владелец ООО — депутат гордумы Олег Комаров — указывает на «коррупционные проявления» в иске, поданном к нему мэрией.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ рассмотрит апелляционную жалобу ООО «Рекламный мир» на отказ Саратовского областного суда в удовлетворении иска к управлению по охране объектов культурного наследия регионального правительства. ООО пытается оспорить решение ведомства о границах охранной зоны памятника местного значения — Дворца культуры «Россия», 1959 года постройки, на площади Ленина (район 3й Дачной). На основании установленных границ саратовские власти требуют ликвидировать ярмарку, которая существует с 1990х годов.

Напомним, 27 декабря 2017 года на тот момент начальник саратовского управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин утвердил приказ № 112 о границах территории и правовом режиме использования территорий у Дворца культуры. В охранную зону вошли площадь перед ДК до трамвайных рельсов, сквер с памятником Владимиру Ленину, часть территории с другой стороны ДК, занятая торговыми павильонами.

С конца декабря 2017 года в охранной зоне рядом с ДК запрещено капитальное строительство, проведение земляных и строительных работ, размещение рекламных конструкций, искажающих восприятие объекта культурного наследия, объектов некапитального строительства, нестационарных торговых объектов (павильонов, ларьков, киосков, ­автолавок).

После публикации приказа площадь перед ДК очистили от торговых объектов, однако в начале января 2018го ларьки и автолавки вернулись на свои места. В мае прошлого года в Арбитражный суд области поступил иск мэрии к ООО «Рекламный мир» о расторжении договора аренды земельного участка площадью 1268 кв. м от 4 октября 2000 года. Учредителем организации с долей 100% является депутат Саратовской городской думы Олег Комаров (в феврале этого года вышел из «Единой России»). Территория была предоставлена ему в долгосрочную аренду (на 25 лет). Условия аренды он уточнить отказался.

В суде представитель ответчика заявил, что «осуществление ярмарочной деятельности возможно в иных формах, не запрещенных приказом от 27 декабря 2017 года» в связи с чем, по его мнению, оснований для расторжения договора в судебном порядке не имеется. Однако арбитраж расторг договор аренды, мотивировав это тем, что «отнесение территории, на которой ответчик осуществляет деятельность по организации ярмарок, к охранной зоне объекта культурного наследия осуществляется не исходя из субъективных мотивов, но по объективным обстоятельствам, а именно: в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Поэтому использование арендуемого земельного участка вследствие отнесения его к охранной зоне стало невозможным по объективным, не зависящем от сторон обстоятельствам». Решением суда от 28 ноября 2018 года договор аренды был расторгнут. ООО «Рекламный мир» обжаловало это решение в апелляции, однако постановлением от 6 февраля этого года производство по делу было приостановлено по ходатайству коммерческой организации — в связи с оспариванием в Саратовском областном суде приказа, устанавливающего охранные зоны объекта культурного наследия. Облсуд отказал в удовлетворении этих требований, и теперь дело по апелляционной жалобе будет рассматривать Верховный суд РФ.Судебное заседание назначено на 24 июня.

Несмотря на обещания властей «освободить» площадь перед ДК «Россия» от торговли, все это время ярмарка продолжает работать. Депутат городумы Олег Комаров пояснил „Ъ“, что иск мэрией был подан против его компании, однако арендаторам еще ряда участков перед ДК, по его данным, договоры аренды были продлены. Он усматривает в этом «проявления коррупции» и намерен с ними бороться в соответствии с законодательством. «Если ВС посчитает решение Саратовского облсуда обоснованным, мы уберем торговлю»,— пообещал депутат.

Директор ДК Ольга Сынкина надеется в ближайшем будущем видеть территорию перед дворцом благоустроенной и облагороженной.

Саратовский блогер, краевед Денис Жабкин подчеркивает, что законные основания для ликвидации торговли перед ДК существуют давно. «Законодательство в сфере охраны памятников должно соблюдаться. Еще до утверждения приказа № 112 местным органом власти — управлением по охране объектов культурного наследия — уже вступили в силу поправки в федеральный закон 73ФЗ о памятниках, которые автоматически создавали обширную охранную зону вокруг такого объекта,— уточняет краевед.— А вообще ларечно-лоточная торговля на 3й Дачной давно должна быть уничтожена как пережиток прошлого. Это позорит наш город, делая из него ­деревню».

Марина Ковалева