Высвобождаемые сокращаются

В июне–августе 160 саратовских предприятий и организаций намерены сократить 3,1 тыс. сотрудников. О массовых сокращениях объявили АО «Саратовские авиалинии», ООО «СЭПО-ЗЭМ» и ЗАО «Тролза». Причинами называют сокращение заказов и, в некоторых случаях, возможное закрытие предприятий. Эксперты считают, что тенденция сокращения на предприятиях Саратовской области сохранится в связи с невысоким уровнем инвестиционной привлекательности ­региона.

В Саратове три крупных предприятия объявили о скором сокращении 1,4 тыс. сотрудников. Об этом в соответствии с законом «О занятости населения в РФ» они уведомили министерство занятости, труда и миграции региона.

В частности, ООО «СЭПО-ЗЭМ»­ намерено высвободить 450 человек, из которых 343 — пенсионеры (76%). 107 сотрудникам, которые не достигли пенсионного возраста, будет предложена работа в других подразделениях предприятия, уточнили в пресс-службе ­ведомства.

В областном минпроме, комментируя ситуацию, ранее сообщали, что решение о сокращении было принято в связи с уменьшением гос­оборонзаказа, и назвали это «оптимизацией».

• ООО «СЭПО-ЗЭМ» производит электроприборы для авиации и холодильники «Саратов». В 2018 году темпы роста объема реализованной продукции составили 119,8%. Согласно «СПАРК-Интерфакс», 2017 год предприятие закончило с прибылью 432,25 млн руб., в 2016 году чистая прибыль составила 397,92 млн руб. Данные за 2018 год отсутствуют.

О сокращении 394 сотрудников объявило АО «Саратовские авиалинии». Это связано с прекращением полетов в аэропорт «Саратов Центральный» и предполагаемым закрытием воздушного порта. По мнению экспертов, это произойдет после открытия строящегося аэропорта «Гагарин» в 40 км от Саратова. На авиационном предприятии только 19% попавших под сокращение (76 человек) пенсионеры. В службу занятости могут обратиться 318 человек — все лица трудоспособного возраста.

Как ранее сообщал „Ъ“, с мая прошлого года, после аннулирования сертификата эксплуатанта, «Саратовские авиалинии» осуществляют только аэропортовую деятельность. Было уволено порядка 500 человек.

• Бенефициаром АО «Саратовские авиалинии» является предприниматель Аркадий Евстафьев, 55,5% акций перевозчика принадлежит ООО «Союз-Инвест» господина Евстафьева, 26,6% — его же ЗАО «Инвест-холдинг Энергосоюз». Чистая прибыль за 2017 год составила 123,3 млн руб., в 2018 году компания сработала с убытком в 707,6 млн руб.

Еще одно предприятие, где ожидается массовое сокращение сотрудников,— ЗАО «Тролза», которое в начале марта было включено в число проблемных предприятий региона. Проблемы предприятия связаны с недозагрузкой, судебными исками на общую сумму 2 млрд руб. В отношении генерального директора завода Ивана Котвицкого возбуждено уголовное дело. Ему вменяется дача взятки налоговому инспектору группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291). Здесь планируется уволить 554 сотрудника, из которых 145 — пенсионеры. Остальных также ждут в службе занятости, уточнили в профильном ­министерстве.

• ЗАО «Тролза» (входит в ГК «Букет) — крупнейший производитель троллейбусов в России (выпускает более 70% троллейбусов в стране), завод основан в 1868 году для нужд железнодорожного транспорта. Троллейбусы поставлялись в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новороссийск, Ковров, Березники, Киргизию, Аргентину. 50% акций предприятия принадлежат ООО «Плещеево», которым владеет Людмила Прокоп, учредитель ряда компаний ГК «Букет». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка за 2017 год составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 73 млн руб.

Всего на сегодняшний день в службу занятости населения поступила информация от 160 предприятий и организаций региона о планируемом высвобождении в июне–августе 3,1 тыс. человек. Из них 1,5 тыс. лиц — граждане трудоспособного возраста, 19%, или 581 человек, имеют варианты трудоустройства, 31% (955 человек) — пенсионеры.

На предприятиях, которые объявили о масштабном сокращении сотрудников, отказались комментировать сложившуюся ситуацию. Только на ЗАО «Тролза» напомнили, что там уже действует режим простоя. Он продлен до 17 июня.

В минтруда Саратовской области не исключают отмены части сокращений сотрудников. «Практика показывает, что в среднем за год фактическое высвобождение составляет 40% от планируемого объема»,— уточнили в ведомстве. Это возможно «в связи с улучшением экономической ситуации на предприятии или в организации и перспективами развития».

«Начиная с 2015 года наблюдается тенденция к сокращению числа работников, высвобождаемых с предприятий. Так, в 2018 году было высвобождено в 2,4 раза меньше работников, чем в 2015 году (в 2015 году — 9,9 тыс. человек, в 2018 году — 4,1 тыс. человек)»,— утверждают чиновники минтруда области.

• По данным на апрель, в регионе с начала 2019 года безработными официально признаны 6715 человек. Уровень безработицы по области составляет 1%. В базе центров занятости насчитывается 24,7 тыс. вакансий.

Младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова считает, что тенденция сокращений на предприятиях региона сохранится. Она связывает это с тем, что Саратовская область относится к регионам со средним уровнем инвестиционной привлекательности. «Ситуация по высвобождению работников продолжится, поскольку Саратовская область относится к менее привлекательным регионам РФ с точки зрения инвестиций, а предприятия сталкиваются с внутренними преградами в виде сокращения объемов выручки и недостатка средств на модернизацию машин и оборудования. Так, Национальное рейтинговое агентство понизило рейтинг Саратовской области до IC6 с IC5 в декабре 2018 года, то есть она является регионом со средним уровнем инвестиционной привлекательности»,— уточняет госпожа­ ­Овчинникова.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев считает, что увольнение такого количества сотрудников в короткий срок — «это очень много». «Просчитать дальнейшую динамику возможных увольнений на саратовских предприятиях весьма затруднительно — ситуация в российской экономике крайне нестабильна и трудно прогнозируема. Но вероятность того, что она будет ухудшаться, выше той, что она будет улучшаться. Я не пытаюсь посеять панику, но лишь призываю граждан Саратовской и иных областей не испытывать напрасных надежд, что кто-то за них все устроит наилучшим образом, и надеяться во многом на себя, используя вынужденный перерыв в работе для повышения квалификации, самообучения, получения каких-то навыков»,— отметил эксперт.

Марина Ковалева