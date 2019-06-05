В Москве появится набережная имени кинорежиссера Говорухина

Набережную реки Яузы в Москве назовут в честь народного артиста России кинорежиссера Станислава Говорухина, сообщили на сайте столичной мэрии. Такое решение принято 4 июня на заседании президиума правительства Москвы.

«Памятная доска Говорухину будет установлена на здании Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова, выпускником которого он являлся. Наименование "набережная Говорухина" присвоено части проектируемого проезда №690, расположенного вдоль правого берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира»,— говорится в сообщении мэрии.

Чем известен Станислав Говорухин Читать далее

Станислава Говорухина прославили фильмы «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», сериалы «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта» и др. Он также сыграл почти в 30 фильмах.

С 1993 года господин Говорухин являлся депутатом Госдумы, возглавлял комитет по культуре. Был кандидатом в президенты России на выборах 2000 года (набрал 0,44% голосов). В 2005 году вступил в партию «Единая Россия», а в 2012-м возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. В 2013 году режиссер стал сопредседателем Центрального штаба «Общероссийского народного фронта».

О том, каким останется Станислав Говорухин в истории кино,— в материале “Ъ” «Ворошиловский шестидесятник».