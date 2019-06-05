Донской минпром выставил счет «Евродону»

Как стало известно “Ъ-Юг”, власти Ростовской области потребовали от ООО «Евродон» вернуть 129 млн руб. субсидий, выданных на строительство комплекса по производству индейки. Региональный минпром обратился в арбитраж с соответствующим иском. Чиновники заявили, что компания не исполнила свои обязательства по договору о предоставлении субсидий. В «Евродоне», который с конца 2016 года пережил несколько эпидемий птичьего гриппа, эти претензии пока не комментируют. По мнению юристов, получить от компании средства будет непросто, поскольку она находится в процедуре наблюдения.



Министерство промышленности и энергетики Ростовской области обратилось в арбитраж с требованием о взыскании с ООО «Евродон» 129 млн руб. (информация об этом опубликована в картотеке арбитражного суда). Как поясняет ведомство, в 2016 году оно заключило с «Евродоном» договор о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на подключение к электрическим и газовым сетям объектов комплекса по производству мяса индейки. В соответствии с договором министерство перечислило «Евродону» деньги для подключения к коммуникациям новых участков содержания птицы и комбикормового цеха с элеватором. Однако, как заявляют в ведомстве, компания якобы не исполнила свои обязательства по договору. В частности, «Евродон» до сих пор не отчитался о полном выполнении работ в срок до февраля 2019 года, а также нарушил обязательство о недопустимости задолженностей по заработной плате и налоговым платежам. На этом основании чиновники посчитали, что «Евродон» лишается права на субсидии, и направили ему уведомление об отказе от договора в одностороннем порядке.

В «Евродоне» сложившуюся ситуацию комментировать отказались.

ООО «Евродон» с февраля 2019 года находится в процедуре наблюдения. По словам Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», даже если арбитраж удовлетворит требования региональных властей, взыскать субсидии с «Евродона» будет непросто. «Открытие процедуры банкротства предполагает мораторий на взыскание долгов, поэтому минпрому придется становиться в очередь с другими кредиторами»,— пояснил юрист.

ООО «Евродон» входит в ГК «Евродон», основанную предпринимателем Вадимом Ванеевым. ГК была вторым по объемам производства производителем мяса индейки в России после «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова. По данным Agrifood Strategies, в 2018 году группа выпустила 45 тыс. т мяса индейки в убойном весе, заняв 17% рынка в натуральном выражении (259,08 тыс. т). Из-за эпидемии гриппа птиц с декабря 2016 года по апрель 2017-го на площадках «Евродона» погибло около 1,5 млн птиц, убытки группы превысили 2,6 млрд руб. Вспышки болезни были и в 2018 году.

Производство ГК «Евродон» в Октябрьском районе Ростовской области создавалось на займы Внешэкономбанка. Из-за возникших трудностей группа не смогла их обслуживать, и сторонам пришлось договариваться о пролонгации кредитов. В условия договора входила передача Вадимом Ванеевым контрольных долей предприятий ГК «Евродон» Внешэкономбанку с возможностью их возврата после погашения основного долга, который оценивается в 37 млрд руб. При этом Вадим Ванеев продолжил руководить производством индейки ГК «Евродон». Осенью 2018 года у Внешэкономбанка возникли претензии к господину Ванееву относительно его действий на посту генерального директора, и он был отстранен от руководства.

Позднее Внешэкономбанк заявил о планах по передаче индюшиного производства «Евродона» стратегическому инвестору. В апреле “Ъ-Юг” писал, что им может стать группа агропромышленных предприятий «Ресурс» (крупный российский производитель мяса бройлера).

Вадим Водолазов