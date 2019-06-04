Белый дом просят быть экономнее

Потребители электроэнергии критикуют итоги отбора проектов модернизации старых ТЭС на 2022–2024 годы в рамках правительственной комиссии за их избыточную стоимость. Например, по их оценке, прошедший отбор угольный проект Сибирской генерирующей компании (СГК, входит в СУЭК Андрея Мельниченко) в Красноярском крае обойдется энергорынку дороже строительства новых атомных энергоблоков. Потребители предлагают пересмотреть правила будущих отборов, в частности ограничив уровень предельного CAPEX. В СГК с оценкой потребителей не согласны, объясняя высокий CAPEX широким перечнем работ.
Крупная промышленность попросила вице-премьера Дмитрия Козака ограничить предельный CAPEX для проектов модернизации ТЭС, которые отбираются в ручном режиме на правительственной комиссии по электроэнергетике (15% от общей квоты). Это следует из письма директора «Сообщества потребителей энергии» Василия Киселева от 30 мая.
Власти Красноярского края просили поддержки для этих проектов у президента (см. “Ъ” от 19 февраля 2018 года) для покрытия спроса на электроэнергию и улучшения экологии.
В итоге два энергоблока на ТЭЦ-1 прошли отбор правкомисии в конце мая с CAPEX в 52,3 тыс. и 89,5 тыс. руб. за кВт, энергоблок на ТЭЦ-3 — 124 тыс. руб. за кВт. По оценке «Сообщества потребителей энергии», этот CAPEX на 20% выше, чем строительство новых энергоблоков на Нововоронежской АЭС-2 (ввод — январь 2020 года) и второго энергоблока на Ленинградской АЭС-2 (ввод — 2022 год) с учетом дорогостоящей схемы выдачи мощности.
Также потребители указывают, что цена оплаты мощности Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 составит 2,23 млн и 3,77 млн руб. за МВт в месяц, что в 7,7 и 13 раз выше прогнозной рыночной цены конкурентного отбора на 2022–2024 годы (КОМ, основной сектор торговли мощностью — 280–290 тыс. руб. за МВт в мес.)
Для угольной генерации мощностью менее 90 МВт верхняя планка составляет 89,5 тыс. руб. за кВт, при мощности до 400 МВт CAPEX — 54 тыс. руб. за кВт. По итогам конкурсов на 2022–2024 годы были одобрены проекты объемом 8,6 ГВт, стоимостью 61,5 млрд руб., по итогам правкомиссии — на 1,78 ГВт, их стоимость — 63,5 млрд руб.
В квоте правкомиссии нет ограничения по CAPEX, проекты здесь отбираются на основании критериев, каждый из которых имеет свой вес. Например, Красноярская ТЭЦ-3 набрала 80% по критерию тепла, 96% — по экологии, 100% — по инновации и эффективности, итоговый бал — 61,7%.
В СГК пояснили, что комплексный проект в Красноярске состоит из глубокой модернизации самой старой в городе ТЭЦ-1, построенной в 1940–1950-е годы, с выводом части ее мощности и строительства замещающего эти мощности нового блока на ТЭЦ-3. «CAPEX выше, чем у проектов модернизации, отобранных на конкурентном отборе, из-за более широкого перечня запланированных работ»,— говорят в компании. При этом, добавили в компании, стоимость этого проекта на 25% ниже CAPEX создания новых мощностей с такими же характеристиками для условий Красноярска (по методике консалтинговой компании Lahmeyer, проводившей оценку для программы модернизации), а также значительно дешевле проектов строительства угольных мощностей, которые сейчас фактически строятся или предполагаются к строительству в других регионах.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака “Ъ” не ответили, в Минэнерго сообщили, что предложения для будущих проектов находятся в процессе проработки. Владимир Скляр из «ВТБ Капитал» отмечает, что средний CAPEX СГК составит $1,373–1,9 тыс. за кВт — это высокий уровень, но он стандартен для новых угольных станций (около $2 тыс. за кВт). Для сравнения, средняя стоимость строительства новых энергоблоков ГЭС — около $3–3,5 тыс. за кВт, АЭС — около $4–5 тыс.
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