Белый дом просят быть экономнее

Потребители электроэнергии критикуют итоги отбора проектов модернизации старых ТЭС на 2022–2024 годы в рамках правительственной комиссии за их избыточную стоимость. Например, по их оценке, прошедший отбор угольный проект Сибирской генерирующей компании (СГК, входит в СУЭК Андрея Мельниченко) в Красноярском крае обойдется энергорынку дороже строительства новых атомных энергоблоков. Потребители предлагают пересмотреть правила будущих отборов, в частности ограничив уровень предельного CAPEX. В СГК с оценкой потребителей не согласны, объясняя высокий CAPEX широким перечнем работ.

Крупная промышленность попросила вице-премьера Дмитрия Козака ограничить предельный CAPEX для проектов модернизации ТЭС, которые отбираются в ручном режиме на правительственной комиссии по электроэнергетике (15% от общей квоты). Это следует из письма директора «Сообщества потребителей энергии» Василия Киселева от 30 мая.

Поводом стала дорогая для энергорынка заявка Сибирской генерирующей компании по модернизации Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3.

Власти Красноярского края просили поддержки для этих проектов у президента (см. “Ъ” от 19 февраля 2018 года) для покрытия спроса на электроэнергию и улучшения экологии.

В итоге два энергоблока на ТЭЦ-1 прошли отбор правкомисии в конце мая с CAPEX в 52,3 тыс. и 89,5 тыс. руб. за кВт, энергоблок на ТЭЦ-3 — 124 тыс. руб. за кВт. По оценке «Сообщества потребителей энергии», этот CAPEX на 20% выше, чем строительство новых энергоблоков на Нововоронежской АЭС-2 (ввод — январь 2020 года) и второго энергоблока на Ленинградской АЭС-2 (ввод — 2022 год) с учетом дорогостоящей схемы выдачи мощности.

Также потребители указывают, что цена оплаты мощности Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 составит 2,23 млн и 3,77 млн руб. за МВт в месяц, что в 7,7 и 13 раз выше прогнозной рыночной цены конкурентного отбора на 2022–2024 годы (КОМ, основной сектор торговли мощностью — 280–290 тыс. руб. за МВт в мес.)

Отбор проектов на правкомиссии — второй этап выбора проектов модернизации, их стоимость гораздо выше первого, конкурсного, этапа отбора проектов, где для инвестпроектов установлен предельный CAPEX.

Для угольной генерации мощностью менее 90 МВт верхняя планка составляет 89,5 тыс. руб. за кВт, при мощности до 400 МВт CAPEX — 54 тыс. руб. за кВт. По итогам конкурсов на 2022–2024 годы были одобрены проекты объемом 8,6 ГВт, стоимостью 61,5 млрд руб., по итогам правкомиссии — на 1,78 ГВт, их стоимость — 63,5 млрд руб.

В квоте правкомиссии нет ограничения по CAPEX, проекты здесь отбираются на основании критериев, каждый из которых имеет свой вес. Например, Красноярская ТЭЦ-3 набрала 80% по критерию тепла, 96% — по экологии, 100% — по инновации и эффективности, итоговый бал — 61,7%.

При этом потребители отмечают, что члены правкомиссии были лишены возможности ознакомиться с деталями проектов модернизации заранее, поскольку полные материалы были предоставлены только на самом заседании.

В СГК пояснили, что комплексный проект в Красноярске состоит из глубокой модернизации самой старой в городе ТЭЦ-1, построенной в 1940–1950-е годы, с выводом части ее мощности и строительства замещающего эти мощности нового блока на ТЭЦ-3. «CAPEX выше, чем у проектов модернизации, отобранных на конкурентном отборе, из-за более широкого перечня запланированных работ»,— говорят в компании. При этом, добавили в компании, стоимость этого проекта на 25% ниже CAPEX создания новых мощностей с такими же характеристиками для условий Красноярска (по методике консалтинговой компании Lahmeyer, проводившей оценку для программы модернизации), а также значительно дешевле проектов строительства угольных мощностей, которые сейчас фактически строятся или предполагаются к строительству в других регионах.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака “Ъ” не ответили, в Минэнерго сообщили, что предложения для будущих проектов находятся в процессе проработки. Владимир Скляр из «ВТБ Капитал» отмечает, что средний CAPEX СГК составит $1,373–1,9 тыс. за кВт — это высокий уровень, но он стандартен для новых угольных станций (около $2 тыс. за кВт). Для сравнения, средняя стоимость строительства новых энергоблоков ГЭС — около $3–3,5 тыс. за кВт, АЭС — около $4–5 тыс.

Татьяна Дятел