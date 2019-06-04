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СКР возбудил дело по факту хищения средств Адвокатской палаты Башкирии

Кировский отдел СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных руководителей Адвокатской палаты республики. По версии следствия, используя служебное положение, они ввели в заблуждение совет палаты и взяли на невыгодных условиях в аренду требующее капитального ремонта помещение. В ремонт помещения Адвокатская палата вложила 3,7 млн руб. членских взносов, при этом условия аренды не подразумевали возмещение арендатору затрат на ремонт. Арендодатель был аффилирован с одним из руководителей палаты, сообщают в СКР. Следствие полагает, что эти преступные действия представителей палаты нанесли материальный ущерб организации. По данным “Ъ-Уфа”, палата снимала помещения у тещи президента организации Булата Юмадилова.

Ирина Самойлова


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