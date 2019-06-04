СК РФ расследует дело об уклонении от уплаты налогов на «Тольяттиазоте»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов сотрудниками «Тольяттиазота» и его дочерних компаний на сумму 320 млн руб. Председатель правления АКБ «Тольяттихимбанк» Александр Попов заключен под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, к тяжким и особо тяжким преступлениям причастны фигуранты уголовного дела о хищениях на «Тольяттиазоте», другие сотрудники предприятия, его дочерних компаний и аффилированного АКБ «Тольяттихимбанк». Уголовное дело расследуется по статьям УК РФ о создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, а также уклонении от уплаты налогов. Арестованному Александру Попову предъявлено обвинение.

По данным следствия, господин Попов и соучастники приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО «Тольяттиазот» объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб. В 2008 году они уклонились от уплаты налогов на общую сумму не менее 320 млн руб., подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз», в 2009-2010 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие «Тольяттиазоту» земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн рублей.

Эти преступления также инкриминируются Владимиру Махлаю, Александру Макарову, Евгению Королеву, Александру Коренченко, Александру Попову, Сергеюй Махлаю, Ольге Камашевой, Алексею Виноградову, Ксении Балашовой, Андрею Мизгиреву, Людмиле Милосердовой, Эндрю Циви и другим их соучастникам.

Новое дело объединено в одно производство с материалами расследования, которое с 2012 года ведется в отношении бывших руководителей и управленцев «Тольяттиазота» и связанных с ним структур.

На «Тольяттиазоте» посчитали возбуждение уголовного дела необоснованным. «ПАО "ТОАЗ" считает возбуждение нового уголовного дела в отношении бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц, арест председателя правления АО "Тольяттихимбанк" по данному делу и сделанное заявление АО "ОХК "Уралхим" на этот счет заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией. Цель этих действий - оказание давления, прежде всего, на суд, рассматривающий уголовное дело 2012 г. в Комсомольском районном суде г. Тольятти, а также на сотрудников ПАО "Тольяттиазот" и АО "Тольяттихимбанк".

Оцениваем такие действия как незаконные и преследующие цели, отличные от целей восстановления законности. Обращаем внимание на то, что эти действия произошли сразу же после сделанного в Комсомольском районном суде г. Тольятти представителем ПАО "ТОАЗ" адвокатом Симачевым заявления об оказании давления со стороны СК России на сотрудников ПАО "Тольяттиазот", свидетелей по уголовному делу и на адвокатов, оказывающих юридическую помощь предприятию», – говорится в сообщении на официальном сайте предприятия.

«В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинения в создании, руководстве и участии в преступном сообществе остальным фигурантам уголовного дела», – говорится в сообщении СК РФ.

Андрей Сазонов