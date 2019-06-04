В Альметьевске полицейских наказали за похищение еды во время обыска

МВД по Татарстану привлекло к дисциплинарной ответственности (конкретная мера не сообщается) двух полицейских, которые в апреле этого года во время обыска в управляющей компании «Русло» без разрешения владельцев съели еду сотрудников УК и воспользовались чистящими средствами для обуви, пишет «Idel.Реалии». Поводом для проверки стало коллективное заявление.

Сотрудники «Русла» в заявлениях в правоохранительные органы расценили действия полицейских как «настоящее воровство» с нарушением должностных полномочий. «Действия умаляют и подрывают авторитет в целом всей правоохранительной системы МВД России. Мы не исключаем, а даже более чем уверены, что если имеется склонность к присваиванию чужих вещей, то вероятнее всего данные личности потенциально склонны к воровству в крупных размерах и получению взяток»,— говорится в заявлении.

Ранее городская прокуратура не выявила нарушений в действиях полицейских.

Обыск в офисе УК «Русло» проходил по уголовному делу против неустановленных по ч.3 ст.30 УК РФ ч.4 ст.159 УК РФ («покушение на мошенничество в особо крупном размере») и ч.4 ст.160 УК РФ («растрата или хищение в особо крупном размере»). По предварительной версии следствия, неустановленное лицо от имени компании в феврале 2018 года по фиктивным документам пыталось присвоить более 25 млн руб., а также недоплатило за жильцов в «Тепловые сети» около 16 млн руб.

“Ъ-Казань”