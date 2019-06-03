В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами

Склад с нефтепродуктами загорелся в Красноярске, всего огнем охвачено около 1 тыс. кв. м., рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ. «Красноярск, ул. Котельникова, 7. Горит склад горюче-смазочных материалов на 1 тыс. кв. м., работы ведутся по второму номеру сложности»,— сказали в МЧС.

Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города. Спасатели уточняют, что огонь может перекинуться на два здания, находящиеся рядом. «Для снятия угрозы работают стволы на соседние здания, готовится пенная атака»,— добавила пресс-служба.

Информации о пострадавших нет, для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ к месту пожара направлена лаборатория.