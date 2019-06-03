Зеленский призвал к компромиссу в ситуации со сносом памятника Жукову в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с жителями города ситуацию со сносом памятника маршалу Жукову, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook. «Мэр города должен стать арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону»,— заявила госпожа Мендель.

Пресс-секретарь рассказала, что закон о декоммунизации противоречив: с одной стороны, по нему должны быть снесены памятники советским деятелям, с другой — если эти деятели сражались против немецкого оккупанта, то сносить памятники нельзя. «Следовательно, закон не требует сносить памятник. Но правовая коллизия, связанная с ним — так же, как с переименованием проспекта, присутствует. Тем более при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове»,— сказала госпожа Мендель. Организовать общественные обсуждения поручили мэру Харькова Геннадию Кернесу, а дать правовую оценку событиям 2 июня — полиции и прокуратуре.

2 июня стало известно, что активисты нескольких националистических и радикальных партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове. Мэр города пообещал восстановить памятник за счет пожертвований. В российском МИДе снос памятника Жукову назвали «серьезным вызовом для новой власти».

О том, как на Украине не осталось памятников Ленину,— в материале “Ъ”.