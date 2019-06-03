SMP Racing Бориса Ротенберга и канал «Авто плюс» инвестируют в шоу на НТВ

SMP Racing Бориса Ротенберга и телеканал «Авто плюс» стали инвесторами шоу НТВ Drive Master, сообщили “Ъ” в пресс-службе канала. Как ранее сообщал “Ъ”, НТВ запускает новое телешоу совместно с израильской Keshet International. SMP Racing основана в 2013 году Борисом Ротенбергом.

Гендиректор «Авто плюс» Иосиф Пригожин не раскрывает размер инвестиций, но говорит, что партнеры планируют окупить их посредством продажи франшиз на формат шоу за границу. По словам господина Пригожина, НТВ получит премьерный показ шоу в прайм-тайм, тогда как «Авто плюс» будет показывать расширенные версии и получит 25–30 часов тематического контента.

Как сообщалось ранее, для съемок шоу НТВ и Keshet International планируют построить хаб, инвестиции в строительство генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн оценивал не менее чем в 100 млн руб. Предполагается, что хаб будет запущен весной 2020 года. Съемки с участием команды Keshet НТВ начнет в августе 2019 года в одном из павильонов студии «Главкино». Производителем формата выступает российская компания WeiT Media.

Валерия Лебедева