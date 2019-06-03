Apple анонсировала новую операционную систему для iPad

На официальном сайте компании Apple для разработчиков появилась информация о новой отдельной версии операционной системы iOS для iPad. Преждевременную публикацию заметили разработчики Стив Мозер и Стив Троутон-Смит и заявили об этом в своих Twitter-аккаунтах.

Официальная презентация разработки должна состояться на ежегодной конференции для разработчиков (Apple Worldwide Developers Conference), которая началась сегодня вечером, 3 июня, в калифорнийском Сан-Хосе.

По появившейся информации, iPadOS будет иметь улучшенную многозадачность и переработанный домашний экран. Также пользователи iPаd смогут использовать планшеты в качестве второго экрана для macOS.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что Apple решила закрыть сервис iTunes, а заявление будет сделано на сегодняшней конференции.