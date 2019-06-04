РФПИ соберет серверы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры о покупке доли в компании IXcellerate, владеющей одним из крупнейших в Москве центров обработки данных (ЦОД). Ее мощности могут пригодиться СП фонда с китайской Alibaba Group, Mail.ru Group и «МегаФоном». Самой IXcellerate средства нужны для реализации инвестпрограммы на $260 млн.

РФПИ начал переговоры с компанией IXcellerate, управляющей ЦОД в Москве, рассказали два источника “Ъ”. IXcellerate предложила РФПИ предоставить инвестиции, но как будет организована сделка, компании пока не решили, уточняет один из них. «Переговоры на очень ранней стадии, до обсуждения деталей стороны еще не дошли»,— говорит он. От официальных комментариев в РФПИ и IXcellerate отказались.

В феврале IXcellerate объявила о планах инвестировать в развитие $260 млн в рамках пятилетней стратегии, реализация которой должна позволить увеличить долю рынка примерно до 25%. Инвестиции будут обеспечены средствами акционеров (среди них — Goldman Sachs, IFC, Sumitomo Corporation), банковским финансированием и капиталом, привлеченным на международных рынках, говорили в IXcellerate.

У РФПИ есть стратегия в области инвестиций в искусственный интеллект на $2 млрд, в рамках которой фонд рассматривает проекты в области инфраструктуры, поясняет собеседник “Ъ” в инвестиционном сообществе. По его словам, РФПИ видит потенциал для консолидации на рынке дата-центров и «активно разговаривает с разными участниками». Фонд также изучает, с кем из крупнейших компаний можно заключить партнерство с целью создания облачного сервиса, хранилища и ЦОД для совместного предприятия, в котором участвуют РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba Group и «МегаФон», сообщил другой собеседник “Ъ”. О том, что РФПИ с партнерами в рамках сделки построит ЦОД в России, гендиректор фонда Кирилл Дмитриев рассказывал в интервью “Ъ” в сентябре 2018 года.

Входящая в Alibaba Group компания AliExpress запустила ЦОД в октябре—ноябре 2017 года и продолжает его использование, сообщил “Ъ” представитель AliExpress Антон Пантелеев. Компания сообщала, что инвестирует в развитие российской IT-инфраструктуры и дата-центр около $30 млн. В «МегаФоне» и Mail.ru Group не комментируют переговоры РФПИ о поиске партнера для хранения данных.

У IXcellerate уже есть опыт работы с китайскими компаниями — размещение 600 стоек Tencent, напоминает аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин. У IXcellerate арендует стойки и китайская Huawei, которая также разместилась в ЦОД операторов 3Data и DataPro, писал “Ъ” 27 февраля. По итогам 2018 года IXcellerate вошла в число наиболее быстрорастущих игроков на рынке ЦОД вместе с «дочкой» «Ростелекома» РТК-ЦОД, GreenBushDC, DataPro и «Авантаж». Общее число стойко-мест в России выросло в 2018 году на 16%, до 40 тыс., оценивала iKS-Consulting.

На рынке наблюдается дефицит мощностей, который, вероятно, продлится как минимум ближайший год, так как реализуемые сейчас проекты будут открыты не раньше, чем в 2020–2021 году, рассуждает Станислав Мирин. Учитывая, что IXcellerate заявила о строительстве 16 тыс. стоек, размещение крупного заказчика, который, возможно, проинвестирует часть ввода стоек, представляет для компании интерес, уверен он. Стоимость IXcellerate оценить сложно, отмечает аналитик: на российском рынке нет публичных компаний в этом сегменте.

Владислав Новый