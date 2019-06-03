Нижегородская область планирует привлечь кредиты на 6 млрд рублей

Министерство финансов Нижегородской области объявило восемь электронных аукционов на предоставление региону возобновляемых кредитных линий общей суммой 6 млрд руб. Итоги каждого конкурса подведут 1 июля, сообщается на портале госзакупок.

Каждый кредит предполагается привлечь на 365 дней под 8,75% годовых. Так, четыре линии с лимитом в 1 млрд руб. будут стоить 87,5 млн руб., еще четыре с лимитом в 500 млн руб. – 43,75 млн руб.

Кредиты планируется привлечь «в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области и пополнения остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года».

По данным на 1 мая, госдолг Нижегородской области составляет 62,86 млрд руб. Их них 67,9% приходятся на государственные ценные бумаги (42,7 млрд руб.), 31,8% — на федеральные бюджетные кредиты (19,96 млрд руб.), 0,3% — на госгарантии (200 млн руб.).

Анастасия Еремина