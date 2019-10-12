«Запрет — верх политической импотенции»

12 октября 1929 года родился советский и российский актер, режиссер Ролан Быков. За свою актерскую карьеру он сыграл более 100 ролей в кино. Даже самая его маленькая роль была значительным событием для фильма. Скоморох в «Андрее Рублеве» или портной в «Комиссаре» проявляли истинный талант актера. Работая преимущественно в жанре комическом, Быков-режиссер поставил один из самых драматических фильмов поздних годов советской эпохи «Чучело». Жизнь и принципы одного из самых известных актеров советского кинематографа — в фотогалерее “Ъ”.