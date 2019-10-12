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Ролан Быков (по паспорту, из-за ошибки паспортиста — Роланд) родился 12 октября 1929 года в Киеве, причем дата рождения также по ошибке была записана как 12 ноября. Его родителями были красноармеец Семен Гордановский, поляк по происхождению, прошедший четыре войны и ставший после австрийского плена (в Первую мировую войну) Антоном Быковым, и Ольга Ситняковская, еврейка, несостоявшаяся актриса, которая увлекалась литературой и искусством

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Запрет — верх политической импотенции»

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12 октября 1929 года родился советский и российский актер, режиссер Ролан Быков. За свою актерскую карьеру он сыграл более 100 ролей в кино. Даже самая его маленькая роль была значительным событием для фильма. Скоморох в «Андрее Рублеве» или портной в «Комиссаре» проявляли истинный талант актера. Работая преимущественно в жанре комическом, Быков-режиссер поставил один из самых драматических фильмов поздних годов советской эпохи «Чучело». Жизнь и принципы одного из самых известных актеров советского кинематографа — в фотогалерее “Ъ”.


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