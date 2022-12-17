Тот самый Мюллер

«А один генерал-майор меня как-то даже спросил: “А вы сами не служили в гестапо?” Я ему ответил: “У вас такая работа и такое звание, что вы должны лучше меня знать это”. Может быть, что-то сработало на генетическом уровне... Я ведь из семьи чекистов. Мой отец был майором НКВД и в 1937 году был сослан на 10 лет»
Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. В детстве он учился игре на скрипке у профессора Давида Бертье. Отец — Соломон Броневой — работал в органах госбезопасности, а в 1937 году был арестован по обвинению в измене родине (отпущен в 1954 году)
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РИА Новости / Александр Макаров
«Для роли Мюллера мне сшили мундир размера на два меньше, чем надо. Воротник врезался в шею, и я все время из-за этого дергал головой. Лиознова (режиссер картины.— “Ъ”) спрашивает: “Что это вы делаете?” Я не хотел, чтобы ругали портного, и отвечаю: “Это моя нервная привычка”. Лиознова: “А не сделать ли это нам краской в самых нервных местах?”» Леонид Броневой завоевал любовь зрителей после выхода сериала «Семнадцать мгновений весны», где исполнил роль шефа гестапо Генриха Мюллера (на фото)
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РИА Новости
Когда началась война, Леонид Броневой вместе с матерью был эвакурирован в Чимкент Казахской ССР. В 1950-е годы Леонид Броневой окончил Театрально-художественный институт в Ташкенте и Школу-студию МХАТ. Его актерская карьера началась в Магнитогорском и Оренбургском драматических театрах, затем он служил в театрах Иркутска, Грозного и Воронежа На фото: Леонид Броневой в роли Дон Луиса (слева) и Михаил Козаков в роли Дон-Жуана
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Михаил Строков / ТАСС
С 1962 по 1988 год Леонид Броневой считался ведущим актером театра на Малой Бронной, играл в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Женитьба», «Сказки старого Арбата» На фото: сцена из спектакля Льва Дурова «Ксантиппа и этот, как его...», где Леонид Броневой играл Сократа (второй слева)
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Михаил Строков / ТАСС
С 1988 года Леонид Броневой — актер театра Ленком. Он принимал участие в постановках спектаклей «Вишневый сад» (Фирс), «Чайка» (Дорн), «Плач палача»
На фото: сцена из спектакля «Мудрец» с Леонидом Броневым (Крутицкий) и актрисой Маргаритой Струновой (Турусина)
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Анатолий Морковкин / ТАСС
«А жалею я о том, что не смог в свое время стать военным или дипломатом, как хотел. Только играл их <...> Ничто — ни радость литераторов, ни искусство артистов — не сравнится по силе с ощущением власти»
На фото: президент России Борис Ельцин вручает Леониду Броневому орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 1997 год
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ТАСС / Александр Яковлев
«Говорят, я невыдержанный, вспыльчивый, очень эмоциональный. Но я не выношу несправедливости… Наверное, характер не лучший, а лучше что же – молчать, улыбаться или врать? Я не люблю отмалчиваться, вылезаю, за что часто получаю по голове»
«Это хорошо придуманная и сыгранная история о старости — о положении, в котором живут девять десятых российских стариков, и хорошо еще, если у них, как у героя этого фильма, есть что продать. А об этом не говорят — стариков ведь как бы не существует, упоминание о них портит настроение тем, у кого есть пока и работа, и семья»
В 2007 году, снявшись в фильме Алексея Попогребского «Простые вещи», Леонид Броневой (слева) завоевал премию «Ника» за роль старого актера
Леонид Броневой неоднократно снимался в фильмах и постановках худрука Ленкома Марка Захарова (справа). Сам режиссер отзывался о таланте актера как «выдающемся явлении русского психологического театра»: «Когда я говорю “Леонид Сергеевич показал”, я явно употребляю неверную терминологию. Броневой ничего не показывал, он — существовал. Более того, его мозг, я это чувствовал кожей, начинал при мне медленно переваривать информацию так, что я был абсолютно убежден — его мозговые нейроны меняли режим работы»
«Есть моменты, когда ты обязательно должен уйти в тень, это вопрос деликатности и большой культуры. Надо давать от себя отдохнуть» На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля, 2007 год
«Климат, как и человека, не изменишь. А мне он нравится. И нынешняя политика все же лучше, чем совдепия. В экономике — второй НЭП, и дай ему Бог здоровья!» На фото: Леонид Броневой (слева — президент России Владимир Путин) стал полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», 2014 год