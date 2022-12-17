Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тот самый Мюллер

Жизнь и творчество Леонида Броневого

Предыдущая фотография
«А один генерал-майор меня как-то даже спросил: “А вы сами не служили в гестапо?” Я ему ответил: “У вас такая работа и такое звание, что вы должны лучше меня знать это”. Может быть, что-то сработало на генетическом уровне... Я ведь из семьи чекистов. Мой отец был майором НКВД и в 1937 году был сослан на 10 лет» &lt;br>Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. В детстве он учился игре на скрипке у профессора Давида Бертье. Отец — Соломон Броневой — работал в органах госбезопасности, а в 1937 году был арестован по обвинению в измене родине (отпущен в 1954 году)

«А один генерал-майор меня как-то даже спросил: “А вы сами не служили в гестапо?” Я ему ответил: “У вас такая работа и такое звание, что вы должны лучше меня знать это”. Может быть, что-то сработало на генетическом уровне... Я ведь из семьи чекистов. Мой отец был майором НКВД и в 1937 году был сослан на 10 лет»
Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. В детстве он учился игре на скрипке у профессора Давида Бертье. Отец — Соломон Броневой — работал в органах госбезопасности, а в 1937 году был арестован по обвинению в измене родине (отпущен в 1954 году)

Фото: РИА Новости / Александр Макаров

«Для роли Мюллера мне сшили мундир размера на два меньше, чем надо. Воротник врезался в шею, и я все время из-за этого дергал головой. Лиознова (режиссер картины.— “Ъ”) спрашивает: “Что это вы делаете?” Я не хотел, чтобы ругали портного, и отвечаю: “Это моя нервная привычка”. Лиознова: “А не сделать ли это нам краской в самых нервных местах?”» &lt;br> Леонид Броневой завоевал любовь зрителей после выхода сериала «Семнадцать мгновений весны», где исполнил роль шефа гестапо Генриха Мюллера (на фото)

«Для роли Мюллера мне сшили мундир размера на два меньше, чем надо. Воротник врезался в шею, и я все время из-за этого дергал головой. Лиознова (режиссер картины.— “Ъ”) спрашивает: “Что это вы делаете?” Я не хотел, чтобы ругали портного, и отвечаю: “Это моя нервная привычка”. Лиознова: “А не сделать ли это нам краской в самых нервных местах?”»
Леонид Броневой завоевал любовь зрителей после выхода сериала «Семнадцать мгновений весны», где исполнил роль шефа гестапо Генриха Мюллера (на фото)

Фото: РИА Новости

Когда началась война, Леонид Броневой вместе с матерью был эвакурирован в Чимкент Казахской ССР. В 1950-е годы Леонид Броневой окончил Театрально-художественный институт в Ташкенте и Школу-студию МХАТ. Его актерская карьера началась в Магнитогорском и Оренбургском драматических театрах, затем он служил в театрах Иркутска, Грозного и Воронежа &lt;br>На фото: Леонид Броневой в роли Дон Луиса (слева) и Михаил Козаков в роли Дон-Жуана&lt;/br>

Когда началась война, Леонид Броневой вместе с матерью был эвакурирован в Чимкент Казахской ССР. В 1950-е годы Леонид Броневой окончил Театрально-художественный институт в Ташкенте и Школу-студию МХАТ. Его актерская карьера началась в Магнитогорском и Оренбургском драматических театрах, затем он служил в театрах Иркутска, Грозного и Воронежа
На фото: Леонид Броневой в роли Дон Луиса (слева) и Михаил Козаков в роли Дон-Жуана

Фото: Михаил Строков / ТАСС

С 1962 по 1988 год Леонид Броневой считался ведущим актером театра на Малой Бронной, играл в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Женитьба», «Сказки старого Арбата» &lt;br>На фото: сцена из спектакля Льва Дурова «Ксантиппа и этот, как его...», где Леонид Броневой играл Сократа (второй слева)&lt;/br>

С 1962 по 1988 год Леонид Броневой считался ведущим актером театра на Малой Бронной, играл в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Женитьба», «Сказки старого Арбата»
На фото: сцена из спектакля Льва Дурова «Ксантиппа и этот, как его...», где Леонид Броневой играл Сократа (второй слева)

Фото: Михаил Строков / ТАСС

С 1988 года Леонид Броневой — актер театра Ленком. Он принимал участие в постановках спектаклей «Вишневый сад» (Фирс), «Чайка» (Дорн), «Плач палача» &lt;br>На фото: сцена из спектакля «Мудрец» с Леонидом Броневым (Крутицкий) и актрисой Маргаритой Струновой (Турусина)

С 1988 года Леонид Броневой — актер театра Ленком. Он принимал участие в постановках спектаклей «Вишневый сад» (Фирс), «Чайка» (Дорн), «Плач палача»
На фото: сцена из спектакля «Мудрец» с Леонидом Броневым (Крутицкий) и актрисой Маргаритой Струновой (Турусина)

Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

«А жалею я о том, что не смог в свое время стать военным или дипломатом, как хотел. Только играл их &lt;...> Ничто — ни радость литераторов, ни искусство артистов — не сравнится по силе с ощущением власти» &lt;br>На фото: президент России Борис Ельцин вручает Леониду Броневому орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 1997 год

«А жалею я о том, что не смог в свое время стать военным или дипломатом, как хотел. Только играл их <...> Ничто — ни радость литераторов, ни искусство артистов — не сравнится по силе с ощущением власти»
На фото: президент России Борис Ельцин вручает Леониду Броневому орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 1997 год

Фото: ТАСС / Александр Яковлев

«Говорят, я невыдержанный, вспыльчивый, очень эмоциональный. Но я не выношу несправедливости… Наверное, характер не лучший, а лучше что же – молчать, улыбаться или врать? Я не люблю отмалчиваться, вылезаю, за что часто получаю по голове»

«Говорят, я невыдержанный, вспыльчивый, очень эмоциональный. Но я не выношу несправедливости… Наверное, характер не лучший, а лучше что же – молчать, улыбаться или врать? Я не люблю отмалчиваться, вылезаю, за что часто получаю по голове»

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

«Это хорошо придуманная и сыгранная история о старости — о положении, в котором живут девять десятых российских стариков, и хорошо еще, если у них, как у героя этого фильма, есть что продать. А об этом не говорят — стариков ведь как бы не существует, упоминание о них портит настроение тем, у кого есть пока и работа, и семья» &lt;br>В 2007 году, снявшись в фильме Алексея Попогребского «Простые вещи», Леонид Броневой (слева) &lt;a href=&quot;/doc/773667&quot;>завоевал премию&lt;/a> «Ника» за роль старого актера&lt;/br>

«Это хорошо придуманная и сыгранная история о старости — о положении, в котором живут девять десятых российских стариков, и хорошо еще, если у них, как у героя этого фильма, есть что продать. А об этом не говорят — стариков ведь как бы не существует, упоминание о них портит настроение тем, у кого есть пока и работа, и семья»
В 2007 году, снявшись в фильме Алексея Попогребского «Простые вещи», Леонид Броневой (слева) завоевал премию «Ника» за роль старого актера

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Леонид Броневой неоднократно снимался в фильмах и постановках худрука Ленкома Марка Захарова (справа). Сам режиссер отзывался о таланте актера как «выдающемся явлении русского психологического театра»: «Когда я говорю “Леонид Сергеевич показал”, я явно употребляю неверную терминологию. Броневой ничего не показывал, он — существовал. Более того, его мозг, я это чувствовал кожей, начинал при мне медленно переваривать информацию так, что я был абсолютно убежден — его мозговые нейроны меняли режим работы»

Леонид Броневой неоднократно снимался в фильмах и постановках худрука Ленкома Марка Захарова (справа). Сам режиссер отзывался о таланте актера как «выдающемся явлении русского психологического театра»: «Когда я говорю “Леонид Сергеевич показал”, я явно употребляю неверную терминологию. Броневой ничего не показывал, он — существовал. Более того, его мозг, я это чувствовал кожей, начинал при мне медленно переваривать информацию так, что я был абсолютно убежден — его мозговые нейроны меняли режим работы»

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

«Слово “друг” — слишком большое слово. Друг — это тот, кому ты должен всего себя отдать» &lt;br>На фото: актеры Леонид Броневой (справа), Федор Чеханков (слева) и пианист Левон Оганезов

«Слово “друг” — слишком большое слово. Друг — это тот, кому ты должен всего себя отдать»
На фото: актеры Леонид Броневой (справа), Федор Чеханков (слева) и пианист Левон Оганезов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Есть моменты, когда ты обязательно должен уйти в тень, это вопрос деликатности и большой культуры. Надо давать от себя отдохнуть» &lt;br>На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля, 2007 год

«Есть моменты, когда ты обязательно должен уйти в тень, это вопрос деликатности и большой культуры. Надо давать от себя отдохнуть»
На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Климат, как и человека, не изменишь. А мне он нравится. И нынешняя политика все же лучше, чем совдепия. В экономике — второй НЭП, и дай ему Бог здоровья!» &lt;br> На фото: Леонид Броневой (слева — президент России Владимир Путин) стал полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», 2014 год

«Климат, как и человека, не изменишь. А мне он нравится. И нынешняя политика все же лучше, чем совдепия. В экономике — второй НЭП, и дай ему Бог здоровья!»
На фото: Леонид Броневой (слева — президент России Владимир Путин) стал полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Леонид Броневой скончался 9 декабря 2017 года в Москве, не дожив восемь дней до своего 89-летия, был похоронен на Новодевичьем кладбище

Леонид Броневой скончался 9 декабря 2017 года в Москве, не дожив восемь дней до своего 89-летия, был похоронен на Новодевичьем кладбище

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Следующая фотография
1 / 13

«А один генерал-майор меня как-то даже спросил: “А вы сами не служили в гестапо?” Я ему ответил: “У вас такая работа и такое звание, что вы должны лучше меня знать это”. Может быть, что-то сработало на генетическом уровне... Я ведь из семьи чекистов. Мой отец был майором НКВД и в 1937 году был сослан на 10 лет»
Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. В детстве он учился игре на скрипке у профессора Давида Бертье. Отец — Соломон Броневой — работал в органах госбезопасности, а в 1937 году был арестован по обвинению в измене родине (отпущен в 1954 году)

Фото: РИА Новости / Александр Макаров

«Для роли Мюллера мне сшили мундир размера на два меньше, чем надо. Воротник врезался в шею, и я все время из-за этого дергал головой. Лиознова (режиссер картины.— “Ъ”) спрашивает: “Что это вы делаете?” Я не хотел, чтобы ругали портного, и отвечаю: “Это моя нервная привычка”. Лиознова: “А не сделать ли это нам краской в самых нервных местах?”»
Леонид Броневой завоевал любовь зрителей после выхода сериала «Семнадцать мгновений весны», где исполнил роль шефа гестапо Генриха Мюллера (на фото)

Фото: РИА Новости

Когда началась война, Леонид Броневой вместе с матерью был эвакурирован в Чимкент Казахской ССР. В 1950-е годы Леонид Броневой окончил Театрально-художественный институт в Ташкенте и Школу-студию МХАТ. Его актерская карьера началась в Магнитогорском и Оренбургском драматических театрах, затем он служил в театрах Иркутска, Грозного и Воронежа
На фото: Леонид Броневой в роли Дон Луиса (слева) и Михаил Козаков в роли Дон-Жуана

Фото: Михаил Строков / ТАСС

С 1962 по 1988 год Леонид Броневой считался ведущим актером театра на Малой Бронной, играл в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Женитьба», «Сказки старого Арбата»
На фото: сцена из спектакля Льва Дурова «Ксантиппа и этот, как его...», где Леонид Броневой играл Сократа (второй слева)

Фото: Михаил Строков / ТАСС

С 1988 года Леонид Броневой — актер театра Ленком. Он принимал участие в постановках спектаклей «Вишневый сад» (Фирс), «Чайка» (Дорн), «Плач палача»
На фото: сцена из спектакля «Мудрец» с Леонидом Броневым (Крутицкий) и актрисой Маргаритой Струновой (Турусина)

Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

«А жалею я о том, что не смог в свое время стать военным или дипломатом, как хотел. Только играл их <...> Ничто — ни радость литераторов, ни искусство артистов — не сравнится по силе с ощущением власти»
На фото: президент России Борис Ельцин вручает Леониду Броневому орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 1997 год

Фото: ТАСС / Александр Яковлев

«Говорят, я невыдержанный, вспыльчивый, очень эмоциональный. Но я не выношу несправедливости… Наверное, характер не лучший, а лучше что же – молчать, улыбаться или врать? Я не люблю отмалчиваться, вылезаю, за что часто получаю по голове»

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

«Это хорошо придуманная и сыгранная история о старости — о положении, в котором живут девять десятых российских стариков, и хорошо еще, если у них, как у героя этого фильма, есть что продать. А об этом не говорят — стариков ведь как бы не существует, упоминание о них портит настроение тем, у кого есть пока и работа, и семья»
В 2007 году, снявшись в фильме Алексея Попогребского «Простые вещи», Леонид Броневой (слева) завоевал премию «Ника» за роль старого актера

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Леонид Броневой неоднократно снимался в фильмах и постановках худрука Ленкома Марка Захарова (справа). Сам режиссер отзывался о таланте актера как «выдающемся явлении русского психологического театра»: «Когда я говорю “Леонид Сергеевич показал”, я явно употребляю неверную терминологию. Броневой ничего не показывал, он — существовал. Более того, его мозг, я это чувствовал кожей, начинал при мне медленно переваривать информацию так, что я был абсолютно убежден — его мозговые нейроны меняли режим работы»

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

«Слово “друг” — слишком большое слово. Друг — это тот, кому ты должен всего себя отдать»
На фото: актеры Леонид Броневой (справа), Федор Чеханков (слева) и пианист Левон Оганезов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Есть моменты, когда ты обязательно должен уйти в тень, это вопрос деликатности и большой культуры. Надо давать от себя отдохнуть»
На фото: Леонид Броневой на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Климат, как и человека, не изменишь. А мне он нравится. И нынешняя политика все же лучше, чем совдепия. В экономике — второй НЭП, и дай ему Бог здоровья!»
На фото: Леонид Броневой (слева — президент России Владимир Путин) стал полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Леонид Броневой скончался 9 декабря 2017 года в Москве, не дожив восемь дней до своего 89-летия, был похоронен на Новодевичьем кладбище

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...