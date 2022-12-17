Тот самый Мюллер

«А один генерал-майор меня как-то даже спросил: “А вы сами не служили в гестапо?” Я ему ответил: “У вас такая работа и такое звание, что вы должны лучше меня знать это”. Может быть, что-то сработало на генетическом уровне... Я ведь из семьи чекистов. Мой отец был майором НКВД и в 1937 году был сослан на 10 лет»

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. В детстве он учился игре на скрипке у профессора Давида Бертье. Отец — Соломон Броневой — работал в органах госбезопасности, а в 1937 году был арестован по обвинению в измене родине (отпущен в 1954 году)

Фото: РИА Новости / Александр Макаров