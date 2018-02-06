Новостной фастфуд

Не каждый устоит перед предложением о покупке собственного детища таким интернет-гигантом, как Yahoo!. Британский школьник Ник Д'Алоизио, создавший приложение Summly, основанное на технологии сокращения текста, получил за свой сервис $30 млн и поддержку от компании, рассказал Юрий Митин.

История сервиса Summly началась в 2011 году. Как-то вечером 15-летний Ник Д'Алоизио готовился к экзамену, разыскивая информацию в интернете. Чтобы изучить все источники, требовалось время. Тогда-то Ник и решил навести порядок в виртуальной библиотеке — и создать технологию "умного" сокращения текста.

Молодому программисту и раньше приходили в голову идеи интеллектуальных приложений: Д'Алоизио создал сервис по анализу настроения друзей по их статусам в Facebook. Аудитория подобных сервисов, несмотря на их полезность, была небольшой, чего не скажешь о Summly. Сервис, признанный Apple одним из лучших приложений 2012 года, скачали из AppStore около 1 млн раз.

Венчурные инвестиции:

Первый раунд финансирования состоялся в августе 2011 года, подростку вручили $300 тыс. Сервисом заинтересовались и звездные инвесторы: следующий раунд инвестиции в $1 млн был получен от Йоко Оно, Эштона Кутчера, Стивена Фрая и миллиардера из Гонконга Ли Ка-шинга. Наконец в 2013 году о своем намерении купить Summly заявила компания Yahoo!

Корпорация предложила за технические наработки Ника $30 млн. с принципиальным условием: технология будет пущена в дело для создания большой новостной ленты на главной странице сервиса. А основной продукт — мобильное приложение Summly прекратит свое существование. Это было предложение, от которого нельзя было отказаться. В итоге сделка с таким крупным игроком как Yahoo! стала для ранее неизвестного программиста большим успехом.