«В актере есть две вещи: мастерство и личность»

7 марта 1941 года родился Андрей Миронов. Актер, режиссер, сценарист, певец, он запомнился не только множеством ролей в театре и кино, но также обаянием и чувством юмора. Его лучшие роли и жизненные принципы — в фотогалерее “Ъ”.