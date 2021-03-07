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«У нас в доме всегда царила атмосфера предощущения театрального действа» Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье эстрадных артистов Александра Менакера (на фото) и Марии Мироновой. После окончания школы он поступил в Театральное училище им. Бориса Щукина при Театре им. Е. Б. Вахтангова

Фото: Фото из семейного архива

«В актере есть две вещи: мастерство и личность»

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7 марта 1941 года родился Андрей Миронов. Актер, режиссер, сценарист, певец, он запомнился не только множеством ролей в театре и кино, но также обаянием и чувством юмора. Его лучшие роли и жизненные принципы — в фотогалерее “Ъ”.


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