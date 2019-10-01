Между детскими онкологами и руководством поставят комиссию

Минздрав встал на сторону руководства НМИЦ (Национального медицинского исследовательского центра) онкологии имени Блохина в конфликте с врачами. А видеообращение медиков, которые пригрозили увольнениями, в министерстве назвали грубым нарушением врачебной этики. Обращение от лица 26 детских онкологов накануне записали четыре врача. Они пожаловались на «травлю» со стороны нового начальства. В Минздраве создали комиссию, чтобы разобраться в ситуации.

Во вторник стало известно, что все сотрудники отделения трансплантации костного мозга НМИЦ подали заявления об увольнении. Директор центра Иван Стилиди назвал обращение врачей ультиматумом. Он заявил, что не планирует увольнять ни новое руководство НИИ, ни его врачей.

Иван Стилиди, глава НМИЦ онкологии имени Блохина: «Это обращение и ультиматум, выставленные мне, я не принимаю. Никто не объяснил мне внятно, по какой причине я должен уволить уважаемого специалиста, профессионала и организатора, приглашенного лично мной для работы. Я также не собираюсь увольнять и врачей отделения гемобластозов и трансплантации костного мозга. В следующем году мы должны переходить в новый институт, новые площади, и мы должны расширять штатное расписание. И я на встрече и с родителями, и с врачами-коллегами заявил об этом. Я всех вижу в новом институте. Мне поступила информация о том, что пять заявлений об увольнении врачи отделения трансплантации костного мозга подали с разными формулировками. Они не уволены, но подали. Невозможно создание такой ситуации, чтобы детки остались без врачебной помощи. Они, слава богу, и не останутся. Даже если сотрудники все уйдут, дети не останутся не просто без медицинской помощи, а без высококвалифицированной, специализированной, экспертной помощи».

Трудности с оптимизацией персонала онкоцентров наблюдаются по всей стране, поясняет председатель благотворительного фонда «Настенька» Джамиля Алиева. Но, по ее словам, до таких радикальных мер, как массовые увольнения, пока не доходило: «Во многих городах происходит увольнение врачей. Это настораживает, потому что, наверное, что-то пошло не так с оптимизацией, и надо об этом задуматься.

Ситуация в онкоцентре — это огромная трагедия и для учреждения, и для сотрудников, которые вынуждены уйти, и для детей, которые потеряли таких прекрасных врачей.

На моей памяти несколько раз менялось руководство, появлялись какие-то новые люди, но до такого конфликта не доходило никогда. Надо же заполнять опустевшие отделения. Конечно, я думаю, что приведут специалистов, правда, не знаю, где такое количество можно взять за такое короткое время. Уходят хорошие врачи. Детских онкологов не так много, чтобы так разбрасываться».

Проблемы в отечественной онкологии действительно есть, говорит руководитель отдела Центра детской гематологии Николай Жуков. Но критическим ее состояние назвать нельзя. «Ситуация с онкологией по стране не выглядит как некая катастрофа либо что-то даже близкое к этому. Мы испытываем те же самые проблемы, которые испытывает здравоохранение в целом: организационные, проблемы с кадрами, обучением специалистов. Судя по тем учреждениям, с которыми я контактирую, теми людьми, которых я знаю, они не выглядят, как люди, готовые пойти на какие-то крайние меры в виде массового увольнения в связи с проблемами своих учреждений»,— заявил Жуков.

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Заместитель директора Института детской онкологии Максим Рыков сообщил, что в ближайшее время заявления об увольнении напишут и медсестры центра.