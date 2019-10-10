Минздрав сместил фокус на нарушения в онкоцентре имени Блохина

Минздрав выявил нарушения в работе онкоцентра имени Блохина. Причиной проверки одного из подразделений клиники — НИИ детской онкологии и гематологии — стал конфликт между руководством и врачами. В результате специальная комиссия поддержала администрацию, а также выяснила, что для лечения пациентов использовались неэффективные протоколы. Что это означает? Подробности — у Яны Лубниной и Анны Пестеревой.

Конфликт в НИИ детской онкологии и гематологии при онкоцентре имени Блохина возник в июне, когда структуру возглавила Светлана Варфоломеева. Врачи быстро стали жаловаться на новое руководство: строительство новых корпусов для пациентов откладывается, специалистам сокращают зарплату. Недовольство вскоре вылилось в открытое противостояние — онкологи записали видеообращение, в котором потребовали отстранить Варфоломееву. В ситуацию вмешался Минздрав и назначил проверку. Неожиданно ее итоги вывели спор за рамки простого конфликта внутри коллектива. В работе онкологов нашли нарушения, сообщил член комиссии, главный внештатный гематолог Минздрава Александр Румянцев: «Люди, которые там работали, использовали инновационные протоколы, но доказано, что они уже неэффективны, что мир ушел далеко вперед».

Пояснять, о каких протоколах идет речь и в чем именно заключается их неэффективность, в Минздраве не стали. “Ъ FM” попросил рассказать, что значат эти претензии, директора Евразийской федерации онкологии Сомасундарама Субраманиана: «Утверждаются правила игры и схема лечения внутри этого протокола, который нельзя нарушать. Со временем, когда накапливается определенный опыт, проводятся анализы, принимается решение, лучше он или хуже предыдущего. Любой утвержденный протокол имеет право на существование. Пока он есть, об эффективности или неэффективности говорить нельзя».

Онкоцентр имени Блохина — один из крупнейших в мире. Для работы с пациентами используются новейшее оборудование и все передовые методики диагностики и лечения рака, сообщается на сайте организации. “Ъ FM” связался с бывшим заместителем директора Института детской онкологии Максимом Рыковым. Он записывал видеообращение врачей и уволился после скандала. Специалист считает, что выводы комиссии нельзя назвать объективными: «Не могу согласиться с тем, что использовались протоколы, эффективность которых не доказана, хотя бы по той причине, что результаты лечения пациентов в детском институте никак не отличаются и не уступают результатам ведущих мировых учреждений.

Это попытка, во-первых, сместить фокус, а, во-вторых, создать для общества удобную власти картинку, что якобы какие-то бунтари, которые еще и не умеют лечить, стали бороться за должность».

Сообщение о неэффективных методах работы одного из самых известных онкологических центров в стране — удар по репутации всей отрасли. Странно, что при столь серьезных обвинениях не были представлены доказательства, удивляется хирург-онколог Сомасундарам Субраманиан. Пока даже профессионал не может сказать, были ли нарушения в НИИ детской онкологии и гематологии, продолжает эксперт: «Научные учреждения на то и нужны, чтобы испытывать разные протоколы, открыто обсуждать в научном коллективе. Я считаю, что необходимо адекватное коллегиальное обсуждение с доказательной базой на основании качественных публикаций».

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Итог конфликта в онкоцентре имени Блохина пока такой: руководство получило поддержку Минздрава. Восемь врачей написали заявления об увольнении, пятерых из них уже отстранили от работы. А сообщения о нарушениях и отсутствии информации вызывает обеспокоенность у пациентов.

Уволившиеся из онкоцентра сотрудники тем временем столкнулись со сложностями при поиске новой работы. Они сообщили изданию Daily Storm о том, что руководителям российских медучреждений поступил неофициальный указ не брать их на работу.