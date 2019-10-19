«Ситуация в детском центре будет только ухудшаться» Чиновники и уволившиеся из онкоцентра имени Блохина врачи так и не смогли поговорить

Уволившиеся из НИИ детской онкологии и гематологии центра имени Блохина врачи категорически не согласны с заявлениями о нарушениях в их работе. Они опровергли выводы комиссии, созданной Минздравом для проверки ситуации в онкоцентре. Также врачи сообщили, что в ноябре стоит ждать новых увольнений их коллег, и выразили свою готовность к диалогу с Минздравом: до сих пор врачи и чиновники ни разу не встретились.

Конфликт между врачами отделения гематологии и трансплантации НИИ детской онкологии и гематологии центра имени Блохина развивается в течение месяца исключительно в публичном поле: стороны обращаются друг к другу с трибун пресс-конференций. Напомним, 30 сентября онкологи разместили видеообращение, в котором сообщили, что 26 врачей из НИИ детской онкологии и гематологии написали заявления об увольнении из-за конфликта с новым руководством. Летом текущего года НИИ возглавила Светлана Варфоломеева. По словам врачей, новое руководство «создает напряженную обстановку», «дети с онкозаболеваниями получают лечение в ужасных условиях», а процесс начисления зарплаты «превратился в закрытый».

1 октября Минздрав распространил официальное сообщение «в связи с появлением видеообращения». В ведомстве заявили, что в центре уже проходит проверка, ее проводит комиссия под председательством директора департамента медпомощи детям Минздрава Елены Байбариной. Комиссия должна была завершить работу 10 октября, но сообщение Минздрава уже содержало предварительные выводы: увольнения сотрудников за время работы Светланы Варфоломеевой не проводились; врач Наталья Субботина (одна из участников видеообращения) была переведена с 1,5 ставки на 1 ставку за нарушение трудовой дисциплины до прихода нового директора; требования, которые предъявляет к коллективу госпожа Варфоломеева, «являются абсолютно обоснованными».

2 октября онкологи ответили Минздраву на собственной пресс-конференции. Бывший замглавы НИИ детской онкологии Георгий Менткевич сказал, что врачи «составили график увольнений, чтобы закончить лечение пациентов». Председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила, за последние два месяца зарплата у медсестер в центре снизилась на 50 тыс. руб. а у врачей — на 70 тыс. руб.

10 октября члены созданной Минздравом комиссии огласили итоги проверки. Как заявил на пресс-конференции главный внештатный гематолог Минздрава Александр Румянцев, пациентов лечили по неэффективным протоколам, истории болезней составлялись с нарушениями. Елена Байбарина сообщила, что Минздрав рекомендует оставить Светлану Варфоломееву на посту руководителя центра. Как сообщили в тот же день “Ъ” представители уволившихся врачей, их на это мероприятие «не позвали». По их словам, к этому времени из центра уже уволились семь человек.

18 октября врачи на пресс-конференции заявили, что обнародованный список нарушений является «ложью». «О заключениях комиссии мы узнали только из СМИ»,— отметил Георгий Менткевич, пояснив, что врачи не получали документ. Врачи заявили, что они «готовы к диалогу» с Минздравом, и призвали ведомство «сесть за стол переговоров». Отметим, что «Итоги внеплановой документальной проверки…» были размещены на сайте Минздрава 10 октября. В частности, там говорится, что «медпомощь оказывалась с грубыми нарушениями законодательства», «только пять врачей (все из числа подавших заявления на увольнение) говорили о тяжелом психологическом климате», а «зарплата увеличилась», хотя «в июле 2019 года фонд оплаты труда снизился в связи с предварительными начислениями отпускных сумм и с неточностями в планировании». «Ни о каком массовом увольнении врачей речи нет»,— говорится в документе, где сообщается, что на работу в НИИ уже принято шесть человек.

В пятницу врачи онкоцентра заявили, что протоколы лечения, которые они используют, «новые, инновационные и эффективные». По словам господина Менткевича, использовались, в частности, американские протоколы, так как «в России нет утвержденных Минздравом протоколов лечения опухолей центральной нервной системы»: «Мы лечили по ним совместно с центром нейрохирургии имени Бурденко,— сказал он.— Благодаря тому, что мы обратились к американскому опыту, 55% наших больных живы. Когда мы протоколы доработали, выживаемость поднялась до 65%». Экс-заместитель главы НИИ Максим Рыков сообщил, что «в ноябре из центра уйдут еще несколько человек»: «Ситуация в детском центре будет только ухудшаться, он уже разрушился».

Елизавета Михальченко, Валерия Мишина