Юрий Слюсарь: Более 80 беспилотников уничтожили над Ростовской областью
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала
В ночь на 29 ноября силы ПВО отражали воздушную атаку на Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале, что военные уничтожили более 80 беспилотников над Новошахтинском и восемью районами: Боковским, Верхнедонским, Каменским, Красносулинским, Миллеровским, Усть-Донецким, Чертковским и Шолоховским. Сведений о пострадавших и разрушениях на земле к моменту публикации не поступило; губернатор отметил, что информация уточняется.
Юрий Слюсарь напомнил о действующем в Ростовской области запрете на фото- и видеосъемку атак беспилотников и публикацию таких материалов в интернете. Подробностей о предполагаемых целях атаки власти не сообщили.
Инцидент произошел на фоне регулярных сообщений об атаках беспилотников на регион. Накануне, 28 ноября, Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении более 50 БПЛА над Новошахтинском и семью районами области. В опубликованном перечне тогда значился Обливский район, а Каменский район не упоминался.
За несколько дней до этого, в ночь на 23 ноября, губернатор сообщал о другой массированной атаке: тогда более 80 беспилотников, по его словам, уничтожили и подавили над Каменском-Шахтинским и восемью районами. В Красносулинском районе после падения обломков возник пожар.