За несколько дней до этого, в ночь на 23 ноября, губернатор сообщал о другой массированной атаке: тогда более 80 беспилотников, по его словам, уничтожили и подавили над Каменском-Шахтинским и восемью районами. В Красносулинском районе после падения обломков возник пожар.