Здание трамвайного депо выполнено в стиле промышленной архитектуры начала XX века и построено по проекту архитектора Василия Попатенко. Раньше здесь размещалось трамвайное депо, но в 2008 году пути до пересечения с ул. Ленина демонтировали, и здание стало использоваться как ремонтный цех МУП «Пермгорэлектротранс». Предприятие освободило помещение депо в 2021 году, а в 2023 году мэрия сдала здание в аренду ООО «Альянс» в льготную аренду на 25 лет с условием реставрации объекта.