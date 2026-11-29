Госэкспертиза одобрила проект реставрации трамвайного депо в Разгуляе
Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение на проектную документацию по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Депо трамвайное» в Разгуляе. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Заключение было выдано 27 ноября. Застройщиком является ООО «Альянс». Проектную документацию подготовило ООО «Союз-ПС». Строительство фуд-молла в бывшем трамвайном депо по адресу ул. Пермская, 1, планировалось начать еще весной 2026 года.
Здание трамвайного депо выполнено в стиле промышленной архитектуры начала XX века и построено по проекту архитектора Василия Попатенко. Раньше здесь размещалось трамвайное депо, но в 2008 году пути до пересечения с ул. Ленина демонтировали, и здание стало использоваться как ремонтный цех МУП «Пермгорэлектротранс». Предприятие освободило помещение депо в 2021 году, а в 2023 году мэрия сдала здание в аренду ООО «Альянс» в льготную аренду на 25 лет с условием реставрации объекта.
Весной 2025 года проект по сохранению исторического здания трамвайного депо получил акт государственной историко-культурной экспертизы. Компания «Альянс» откроет в нем гастрономическо-развлекательный центр «Депо Пермь».