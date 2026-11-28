Новый авиасбор введут для перевозчиков в Астрахани и Волгограда в 2027 году
Деньги освоит концессионер с международными учредителями
Правительство России утвердило перечень из 20 региональных аэропортов, в которых будет взиматься инфраструктурный сбор на строительство и реконструкцию инфраструктуры. В список попали астраханская и волгоградская воздушные гавани, указано в опубликованном на портале правовых актов распоряжении кабмина.
В перечень также вошли аэропорты Барнаула, Белгорода, Владикавказа, Воронежа, Калининграда, Кемерова, Минеральных Вод, Мурманска, Нальчика, Новосибирска, Перми, Саранска, Ставрополя, Томска, Тюмени, Улан-Удэ, Челябинска и Читы. Перечисленные гавани объединили в группу под управлением «Новапорт Холдинг». Компания будет собирать деньги и направлять их на реконструкцию и строительство аэродромов.
ООО «Новапорт Холдинг» зарегистрировано в Москве 27 февраля 2014 года (Rusprofile). С 2024 года гендиректором компании работает Евгений Янкилевич. Учредители — международные консалтинговые компании из Калининграда «Легнитон (доля меньше 0,01%), и «Ти.Эс. Транс Сайбириа КО». Обе организация учреждены 12 мая 2023 года и имеют многомиллиардную прибыль. Среднесписочная численность персонала составляет 21 человек, а средняя зарплата превышает 4 млн руб. в месяц. 2025 год организация закончила с выручкой 771 млн руб. (+7% год к году) и прибылью 17 млрд руб. (+49%).
Федеральное правительство объявило о новых сборах в 2025 году. Оплату возлагают на перевозчиков. Распоряжение начнет действовать с 2027 года — по мере заключения между «Новапортом» и аэропортами концессионных соглашений.
В 2027–2030 годах холдинг планирует реконструировать аэропорты Кемерова, Ставрополя, Новосибирска и Перми. Объем инвестиций оценивают более чем в 70 млрд руб. Размер сбора для группы предварительно составляет 131 руб. за пассажира. Максимальная ставка не превысит 150 руб. (в ценах 2025 года) с последующей индексацией. Как перевозчики сформируют бюджет исполнения проекта, на момент публикации неизвестно. Стороны запланировали заключение первого концессионного договора на 2027 год.