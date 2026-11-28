ООО «Новапорт Холдинг» зарегистрировано в Москве 27 февраля 2014 года (Rusprofile). С 2024 года гендиректором компании работает Евгений Янкилевич. Учредители — международные консалтинговые компании из Калининграда «Легнитон (доля меньше 0,01%), и «Ти.Эс. Транс Сайбириа КО». Обе организация учреждены 12 мая 2023 года и имеют многомиллиардную прибыль. Среднесписочная численность персонала составляет 21 человек, а средняя зарплата превышает 4 млн руб. в месяц. 2025 год организация закончила с выручкой 771 млн руб. (+7% год к году) и прибылью 17 млрд руб. (+49%).