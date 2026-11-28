Официальные курсы валют ЦБ на 30 ноября
|Австралийский доллар
|54,8022
|Английский фунт
|107,8602
|Белорусский рубль
|27,3651
|Гонконгский доллар*
|10,5088
|Дирхам ОАЭ
|22,4025
|Доллар США
|82,2732
|Евро
|90,2948
|Индийская рупия**
|88,5478
|Казахстанский тенге**
|17,9303
|Канадский доллар
|57,7640
|Китайский юань
|12,3270
|СДР
|110,3892
|Сингапурский доллар
|63,8024
|Турецкая лира*
|16,2492
|Украинская гривна*
|18,2398
|Шведская крона*
|80,6024
|Швейцарский франк
|98,4600
|Японская иена**
|51,6337
*За 10. **За 100.