В Липецкой области выявили подкуп при закупке саженцев на 95 млн рублей
Сотрудники УМВД по Липецкой области раскрыли коррупционную схему группы лиц, занимавшихся выращиванием и реализацией саженцев плодовых деревьев, сообщили в ведомстве 27 ноября. Предварительно установлено, что в сентябре 2025 года фигуранты заключили договор купли-продажи на покупку 230 тыс. саженцев яблонь общей стоимостью почти 95 млн руб. При этом они намеренно значительно завысили стоимость сделки. Образовавшаяся разница предназначалась 46-летнему жителю Лебедяни. На текущий момент сумма незаконного дохода уже превысила 1 млн руб., уточнили в УМВД.
«Задержание фигурантов проводилось при силовой поддержке региональной Росгвардии. В настоящее время по материалам доследственных проверок, собранным сотрудниками полиции, в СУ СК России по Липецкой области принято процессуальное решение. Оперативными сотрудниками продолжается работа по установлению всех участников нелегальной схемы, общей суммы ущерба и иных фактов противоправной деятельности фигурантов»,— рассказали в ведомстве.
Пресс-служба УМВД по Липецкой области также опубликовала кадры оперативных мероприятий:
По данным регионального СУ СК, Чаплыгинским межрайонным следственным отделом в отношении первого заместителя генерального директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело о получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Подозреваемый был задержан при передаче денежных средств.
«В настоящее время следователем регионального управления СК России решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу»,— добавили в Следственном комитете.