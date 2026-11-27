Сотрудники УМВД по Липецкой области раскрыли коррупционную схему группы лиц, занимавшихся выращиванием и реализацией саженцев плодовых деревьев, сообщили в ведомстве 27 ноября. Предварительно установлено, что в сентябре 2025 года фигуранты заключили договор купли-продажи на покупку 230 тыс. саженцев яблонь общей стоимостью почти 95 млн руб. При этом они намеренно значительно завысили стоимость сделки. Образовавшаяся разница предназначалась 46-летнему жителю Лебедяни. На текущий момент сумма незаконного дохода уже превысила 1 млн руб., уточнили в УМВД.