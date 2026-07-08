Интеллектуальные чтения

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, устанавливающий ключевые правила работы в России технологий искусственного интеллекта. Речь идет о маркировке аудио- и видеоматериалов, созданных с применением ИИ, правилах поддержки его развития и так далее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ». Документ закрепляет базовые термины и принципы регулирования. В нем определены понятия «искусственный интеллект», «большая фундаментальная модель» (с порогом от 1 млрд параметров), «состав данных» и «разработчик».

Документ описывает две категории ИИ-моделей: суверенная (должна быть разработана на всех этапах только российским юрлицом и работать только на инфраструктуре РФ) и национальная (в существенной степени разработана российским юрлицом, но ее компоненты могут включать решения с открытым исходным кодом). Указано, что модели обязаны соответствовать российскому законодательству и «традиционным духовно-нравственным ценностям».

Правительство получило право устанавливать случаи, в которых допускается применение исключительно «суверенных» или «национальных» моделей ИИ (в банковской сфере — по согласованию с ЦБ), а также вводить требования по предотвращению рисков в отраслях. Владельцы сервисов, предоставляющих доступ к большим моделям, обязаны уведомлять пользователей о принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные с помощью ИИ, и об условиях их использования и сохранения.

Корректировки, внесенные в законопроект ко второму и третьему чтениям, носят преимущественно уточняющий характер. Они коснулись терминологии и детализации процедурных моментов. Из предмета регулирования исключили слово «использование», оставив только «разработку, внедрение и применение». В целях закона вместо «инновационной экономики» появилась «цифровая экономика», а к государственному управлению добавили муниципальный уровень. В понятийном аппарате «набор данных» заменили на «состав данных», «настройку» параметров — на «подбор», а определение российского юридического лица переместили в статью о статусах моделей.

Чуть более заметные изменения затронули статусы моделей в технических нюансах. Так, из требования к «суверенной» модели убрали обязательную «матрицу исходных коэффициентов», оставив лишь «обучение». Существенное расширение функций получили уполномоченные органы (правительство и в ряде случаев ЦБ). Ранее они стимулировали только применение больших моделей, теперь же полномочия распространены на «разработку, внедрение и применение».

Заметные изменения претерпела норма о маркировке ИИ-контента.

Если в первом чтении обязанность обеспечивать возможность маркировки лежала на владельцах социальных сетей, то ко второму чтению круг ответственных лиц расширили до всех владельцев крупных интернет-платформ, то есть сайтов, информационных систем и программ с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей. При этом сама маркировка осталась добровольной для пользователей, а платформы теперь не просто «обеспечивают» возможность маркировки, а «обязаны обеспечивать». Статья 10, разрешающая использовать объекты авторского права для обучения ИИ без согласия правообладателей, практически не изменилась: уточнили лишь, что произведение должно быть «доведено до всеобщего сведения и доступно для анализа», убрав разделительный союз «или» для единообразия. Ранее правообладатели настаивали, чтобы использование их контента для обучения ИИ было платным или хотя бы требовало согласия (см. “Ъ” от 6 июля 2026 года). Переходные положения сохранили отсрочку до 2032 года для уже работающих систем и добавили возможность экспериментального регулирования.

Не были приняты и предложения об упрощенном порядке получения статуса «национальной» модели для малого и среднего бизнеса, предложенные членом комитета ГД по энергетике Михаилом Шереметом. Текущие требования к объему параметров и ресурсам предполагают господдержку именно для разработчиков больших языковых моделей, сейчас разрабатываемых всего несколькими участниками рынка.

Как отмечал ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко, закон носит рамочный характер. И после его принятия можно будет урегулировать все связанные с ИИ вопросы в подзаконных актах. «Минцифры предстоит подготовить большой объем подзаконных актов, которые позволят сделать поддержку по-настоящему эффективной и обеспечить России лидерство в глобальной ИИ-гонке»,— добавил в своем Telegram-канале член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Филипп Крупанин