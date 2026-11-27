Власти Удмуртии не планируют вводить ограничения на продажу топлива
Запасы в республике компенсируют сокращение поставок с одного из НПЗ
Власти Удмуртии не планируют вводить ограничения на отпуск топлива, несмотря на сокращение поставок с одного из крупных нефтеперерабатывающих заводов. Республика обеспечена необходимыми запасами, а объемы реализации остаются на штатном уровне — около 900 тонн в сутки. Об этом сообщает минпромторг Удмуртии.
По информации ведомства, в понедельник в результате атаки был выведен из строя один из крупных НПЗ, из-за чего отгрузки с предприятия сократились. Недостающие объемы компенсируют поставки от других вертикально интегрированных нефтяных компаний. Топливо в республику поступает ежедневно.
При этом за последние дни в регионе зафиксировали увеличение отпуска топлива примерно на 70 тонн в сутки. Власти считают, что сохранение такого темпа потребления может привести к разбалансировке рынка, поскольку объективной необходимости наращивать запасы нет.