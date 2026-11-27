Власти Удмуртии не планируют вводить ограничения на отпуск топлива, несмотря на сокращение поставок с одного из крупных нефтеперерабатывающих заводов. Республика обеспечена необходимыми запасами, а объемы реализации остаются на штатном уровне — около 900 тонн в сутки. Об этом сообщает минпромторг Удмуртии.