В Прикамье продлили прием заявок для восстановления объекта культурного наследия в Кудымкаре
В Пермском крае продлили срок приема заявок от потенциальных инвесторов для восстановления здания окружного трахоматозного диспансера, которое расположено в Кудымкаре и является объектом культурного наследия регионального значения. Здание площадью 1995,7 кв. м реализуется по льготной цене от 1 руб. за 1 кв. м. Заявки принимаются до 23 декабря 2026 года.
Диспансер был построен в 1952 году. В 1952–1959 годах здесь работал заслуженный врач РСФСР, окулист Василий Коркин. Он же являлся инициатором и организатором строительства диспансера.
По условиям конкурса новый собственник обязан выполнить требования по сохранению объекта и провести его реставрацию в установленные договором сроки.
Напомним, что в Пермском крае действует комплекс мер поддержки инвесторов, готовых восстанавливать объекты культурного наследия. В их числе программа льготного кредитования со ставкой от 6% годовых, а также механизмы передачи памятников архитектуры для последующего восстановления и современного использования. Такие здания могут стать музеями, культурными пространствами, гостиницами, кафе, образовательными или туристическими объектами.