Напомним, что в Пермском крае действует комплекс мер поддержки инвесторов, готовых восстанавливать объекты культурного наследия. В их числе программа льготного кредитования со ставкой от 6% годовых, а также механизмы передачи памятников архитектуры для последующего восстановления и современного использования. Такие здания могут стать музеями, культурными пространствами, гостиницами, кафе, образовательными или туристическими объектами.