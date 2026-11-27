Малолетняя девочка пострадала в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии
Транспорт съехал в кювет
63-летний водитель школьного автобуса в Удмуртии не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП пострадала малолетняя девочка, ее госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло около 08:40 26 ноября в Дебесском районе республики. На момент происшествия дорога была скользкой из-за снежного наката. Еще шесть пассажиров — сопровождающий и пять несовершеннолетних — обошлись без травм.