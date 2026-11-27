На создание технопарков в 2027 году из регионального бюджета направят 250 млн руб. Речь идет о двух объектах: технопарке «Пермь-Сити» в районе ДКЖ в Перми и первой очереди промышленного технопарка «Краснокамский» в Краснокамском муниципальном округе. Благодаря победе в федеральном конкурсном отборе на создание этих объектов Пермский край также получит 1 млрд руб. из федерального бюджета. Еще около 700 млн руб. направят инвесторы. Всего к 2029 году в регионе планируется создать более 45 тыс. кв. м производственных площадей для бизнеса. Кроме того, в 2028 году в Перми планируется открыть технопарк на территории межвузовского кампуса «Будущее Пармы».