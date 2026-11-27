В 2027 году на развитие бизнес-инфраструктуры в Прикамье направят более 500 млн рублей
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Краевое заксобрание одобрило поправки к проекту регионального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающие выделение в 2027 году более 500 млн руб. на поддержку предпринимательства и развитие бизнес-инфраструктуры в рамках государственной программы «Экономическая политика и инновационное развитие». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Средства направят на работу центра «Мой бизнес», Центра поддержки экспорта, Фонда креативных индустрий, «Школы 21», а также на создание Центра креативных индустрий и промышленных технопарков. Так, на оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым Пермский фонд развития предпринимательства (Центр «Мой бизнес») получит 88,2 млн руб. Кроме того, на предоставление услуг и мер поддержки действующим и начинающим предпринимателям предусмотрено 38,7 млн руб. из федерального бюджета и более 1,6 млн руб.— из регионального.
Напомним, основная инфраструктура поддержки малого бизнеса в Прикамье расположена в Перми, в Доме предпринимателя на ул. Ленина, 68. В 2026 году центр организовал более 200 мероприятий, участниками которых стали почти 7 тыс. человек. Среди них — «Дни пермского бизнеса», «Мой бизнес #СамСебеЗанятый», «Мама-предприниматель», программы «СВОе дело» и «СВОе дело — запуск бизнеса».
На работу Центра поддержки экспорта Пермского края в 2027 году направят 25,9 млн руб. Средства предназначены для содействия региональным предприятиям в выходе на международные рынки, поиске зарубежных партнеров, участии в выставках и бизнес-миссиях.
На развитие креативной экономики и подготовку кадров в сфере цифровых технологий в следующем году предусмотрено 196,8 млн руб. Финансирование обеспечит работу Фонда креативных индустрий Пермского края, «Школы 21» и создаваемого Центра креативных индустрий. Как сообщал «Ъ-Прикамье», в середине ноября 2026 года на Форуме креативных индустрий в Перми представили проект профильного центра, который планируется разместить в здании бывшего торгового центра «Айсберг». Здесь предусмотрены лаборатории, учебные классы и пространства для резидентов. Совместно с пермским кампусом Высшей школы экономики планируется реализовывать образовательные программы и сопровождать проекты предпринимателей — от разработки идеи до вывода готового продукта на рынок. Продолжится подготовка специалистов в бесплатной школе цифровых технологий от Сбера «Школа 21», открытой в Перми в 2025 году.
На создание технопарков в 2027 году из регионального бюджета направят 250 млн руб. Речь идет о двух объектах: технопарке «Пермь-Сити» в районе ДКЖ в Перми и первой очереди промышленного технопарка «Краснокамский» в Краснокамском муниципальном округе. Благодаря победе в федеральном конкурсном отборе на создание этих объектов Пермский край также получит 1 млрд руб. из федерального бюджета. Еще около 700 млн руб. направят инвесторы. Всего к 2029 году в регионе планируется создать более 45 тыс. кв. м производственных площадей для бизнеса. Кроме того, в 2028 году в Перми планируется открыть технопарк на территории межвузовского кампуса «Будущее Пармы».
Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, создание современных производственных площадей, подготовка квалифицированных кадров и содействие экспорту способствуют достижению целей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».