В Черноземье 30 ноября ожидается морозная погода, до –11°C
В понедельник, 30 ноября, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от –11°C до –5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит –6°C, днем будет до –5°C, вечером температура опустится до –7°C, а ночью столбик термометра покажет –8°C. Ветер до 4 м/с.
В Воронеже утром будет –7°C, днем температура составит –6°C, вечером снова опустится до –7°C, а ночью ожидается –8°C. Ветер до 3 м/с.
В Курске утром ожидается –8°C, днем будет до –7°C, вечером температура составит –9°C, а ночью температура опустится до –11°C. Ветер до 3 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит –9°C, днем столбик термометра покажет –7°C, вечером снова будет –9°C, а ночью столбик термометра покажет –10°C. Ветер до 2 м/с.
В Орле утром ожидается –9°C, днем — до –6°C, вечером столбик термометра покажет до –10°C, а ночью — до –11°C. Ветер до 2 м/с.
В Тамбове утром будет –9°C, днем температура составит –7°C, а вечером и ночью столбик термометра опустится до –10°C. Ветер до 3 м/с.