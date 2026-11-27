В Черноземье 29 ноября ожидается морозная погода, до –9°C
В воскресенье, 29 ноября, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от –9°C до –5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит –7°C, днем будет до –5°C, вечером температура опустится до –6°C, а ночью столбик термометра покажет –8°C. Ветер до 5 м/с.
В Воронеже утром будет –7°C, днем температура составит –5°C, вечером опустится до –6°C, а ночью вновь ожидается –7°C. Ветер до 3 м/с.
В Курске утром ожидается –8°C, днем будет до –6°C, вечером температура составит –7°C, а ночью температура снова опустится до –8°C. Ветер до 4 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит –8°C, днем столбик термометра покажет –6°C, вечером будет –7°C, а ночью столбик термометра вновь покажет –8°C. Ветер до 2 м/с.
В Орле утром ожидается –6°C, днем — до –5°C, вечером столбик термометра покажет до –7°C, а ночью — до –9°C. Ветер до 3 м/с.
В Тамбове утром будет –9°C, днем температура составит –6°C, вечером будет до –8°C, а ночью столбик термометра вновь опустится до –9°C. Ветер до 2 м/с.