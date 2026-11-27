На трамвайных маршрутах Ижевска включили оповещение на удмуртском языке
До конца года оно появится и в автобусах
Голосовые оповещения на удмуртском языке запустили на всех трамвайных маршрутах Ижевска. До конца года они появятся и в автобусах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Впервые двуязычное озвучивание остановок внедрили в 2024 году в троллейбусах №10Д и трамваях №10.
Напомним, до конца 2026 года планировалось перевести все адресные таблички Ижевска на удмуртский язык. Соответствующее изменение Правил благоустройства приняли на сессии Гордумы в декабре 2025-го. Кроме того, он появляется на остановочных павильонах города. Как добавили в правительстве республики, удмуртский язык уже появился на афишах и навигационных табличках международного терминала аэропорта.