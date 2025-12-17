Адресные таблички Ижевска оформят на русском и удмуртском языках

Все знаки адресации в Ижевске планируется оформить на двух языках — русском и удмуртском. Переходный период установят до конца 2026 года. Соответствующие изменения Правил благоустройства (ПБ) города будут приняты на очередной сессии гордумы 18 декабря, сообщили в администрации столицы Удмуртии.

Для обновления знаков адресации, в их числе таблички с названиями улиц и номерами зданий, а также уличные указатели, были разработаны визуальная концепция и методические рекомендации. Согласно проекту решения, с которым ознакомился «Ъ-Удмуртия», надписи будут выполнены разработанным шрифтом Ижевска IZH-260. Знаки устанавливают собственники зданий и домовладений, либо те, кто объекты обслуживает.

«Результатом такой работы стало внесение изменений в ПБ — в них включен раздел по внедрению в городское пространство знаков адресации на двух государственных языках»,— рассказала и. о. начальника управления по культуре и туризму города Ижевска Татьяна Шитова.

Более тысячи названий улиц Ижевска, отметил министр нацполитики Удмуртии Эдуард Петров, уже переведены на удмуртский язык. Он добавил, что согласно закону о государственных языках все наименования в городском пространстве должны быть двуязычными.

Кроме того, для улиц и переулок Ижевска, имеющих историческое название, рекомендуется разместить дополнительный знак адресации. В приложенном перечне 25 пространств: