Адресные таблички Ижевска оформят на русском и удмуртском языках

Все знаки адресации в Ижевске планируется оформить на двух языках — русском и удмуртском. Переходный период установят до конца 2026 года. Соответствующие изменения Правил благоустройства (ПБ) города будут приняты на очередной сессии гордумы 18 декабря, сообщили в администрации столицы Удмуртии.

Фото: Проект решения, администрация Ижевска

Фото: Проект решения, администрация Ижевска

Фото: Проект решения, администрация Ижевска

Фото: Проект решения, администрация Ижевска

Фото: Проект решения, администрация Ижевска

Фото: Проект решения, администрация Ижевска

Для обновления знаков адресации, в их числе таблички с названиями улиц и номерами зданий, а также уличные указатели, были разработаны визуальная концепция и методические рекомендации. Согласно проекту решения, с которым ознакомился «Ъ-Удмуртия», надписи будут выполнены разработанным шрифтом Ижевска IZH-260. Знаки устанавливают собственники зданий и домовладений, либо те, кто объекты обслуживает.

«Результатом такой работы стало внесение изменений в ПБ — в них включен раздел по внедрению в городское пространство знаков адресации на двух государственных языках»,— рассказала и. о. начальника управления по культуре и туризму города Ижевска Татьяна Шитова.

Более тысячи названий улиц Ижевска, отметил министр нацполитики Удмуртии Эдуард Петров, уже переведены на удмуртский язык. Он добавил, что согласно закону о государственных языках все наименования в городском пространстве должны быть двуязычными.

Кроме того, для улиц и переулок Ижевска, имеющих историческое название, рекомендуется разместить дополнительный знак адресации. В приложенном перечне 25 пространств:

  1. Советская — Троицкий и Плотный переулок
  2. Красностройская — Коньшин проулок
  3. Бородина — Горшечный проулок
  4. Лихвинцева — Овчинников проулок
  5. Ленина — Бодалевский проулок
  6. Пастухова —Пуренгов проулок
  7. Интернациональная — Узенький переулок
  8. К. Либкнехта — Моклецовский проулок
  9. Октябрьская — Бодинский проулок
  10. Милиционная, Свердлова — Береговая улица
  11. М. Горького — Базарная улица
  12. Красная — Куренная улица
  13. Карла Маркса — Старая улица
  14. В. Сивкова — Церковная улица
  15. Красноармейская — Госпитальная улица
  16. Свободы — Седьмая улица
  17. Пушкинская — Восьмая улица
  18. Революционная — Девятая улица
  19. Коммунаров — Десятая улица
  20. Гоголя — Одиннадцатая улица
  21. Ломоносовская — Двенадцатая улица
  22. Удмуртская — Тринадцатая улица
  23. Площадь Красная — Площадь Михайловская
  24. Площадь имени 50-летия Октября — Арсенальная площадь
  25. Площадь Свободы — Сенная площадь