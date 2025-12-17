Адресные таблички Ижевска оформят на русском и удмуртском языках
Все знаки адресации в Ижевске планируется оформить на двух языках — русском и удмуртском. Переходный период установят до конца 2026 года. Соответствующие изменения Правил благоустройства (ПБ) города будут приняты на очередной сессии гордумы 18 декабря, сообщили в администрации столицы Удмуртии.
Для обновления знаков адресации, в их числе таблички с названиями улиц и номерами зданий, а также уличные указатели, были разработаны визуальная концепция и методические рекомендации. Согласно проекту решения, с которым ознакомился «Ъ-Удмуртия», надписи будут выполнены разработанным шрифтом Ижевска IZH-260. Знаки устанавливают собственники зданий и домовладений, либо те, кто объекты обслуживает.
«Результатом такой работы стало внесение изменений в ПБ — в них включен раздел по внедрению в городское пространство знаков адресации на двух государственных языках»,— рассказала и. о. начальника управления по культуре и туризму города Ижевска Татьяна Шитова.
Более тысячи названий улиц Ижевска, отметил министр нацполитики Удмуртии Эдуард Петров, уже переведены на удмуртский язык. Он добавил, что согласно закону о государственных языках все наименования в городском пространстве должны быть двуязычными.
Кроме того, для улиц и переулок Ижевска, имеющих историческое название, рекомендуется разместить дополнительный знак адресации. В приложенном перечне 25 пространств:
- Советская — Троицкий и Плотный переулок
- Красностройская — Коньшин проулок
- Бородина — Горшечный проулок
- Лихвинцева — Овчинников проулок
- Ленина — Бодалевский проулок
- Пастухова —Пуренгов проулок
- Интернациональная — Узенький переулок
- К. Либкнехта — Моклецовский проулок
- Октябрьская — Бодинский проулок
- Милиционная, Свердлова — Береговая улица
- М. Горького — Базарная улица
- Красная — Куренная улица
- Карла Маркса — Старая улица
- В. Сивкова — Церковная улица
- Красноармейская — Госпитальная улица
- Свободы — Седьмая улица
- Пушкинская — Восьмая улица
- Революционная — Девятая улица
- Коммунаров — Десятая улица
- Гоголя — Одиннадцатая улица
- Ломоносовская — Двенадцатая улица
- Удмуртская — Тринадцатая улица
- Площадь Красная — Площадь Михайловская
- Площадь имени 50-летия Октября — Арсенальная площадь
- Площадь Свободы — Сенная площадь