Споры на COP31 не позволили участникам принять итоговую декларацию. При этом, как отмечает глава «Росатома», разногласия о допустимости ископаемых источников не означают отказа от атомной генерации: участники признают необходимость увеличивать ее долю при растущем спросе на электричество с низкими выбросами CO. Атомные и другие низкоуглеродные технологии он рассматривает как право на устойчивое развитие и не считает их допустимым средством геополитического давления. Лихачев также надеется, что атомную энергетику будут рассматривать как полноправный ответ на климатические вызовы.