Лихачев связал климатическое сотрудничество с равноправием стран
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев призвал отказаться от двойных стандартов в климатическом сотрудничестве и учитывать выбор энерготехнологий каждой страны. По его оценке, давление в вопросе отказа от ископаемого топлива мешает договориться о снижении выбросов.
«Не случайно крупнейший строительный проект сейчас не только в Африке, но и на всей планете — площадка АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Опыт форума «Россия — Африка» этого года показал нам, что интерес стран континента к атомной энергетике переместился в совершенно практическую плоскость», – отметил Алексей Лихачев. Странам Африки, по его оценке, нужны решения для широкого применения.
Будущая климатическая конференция ООН состоится в Африке. Лихачев связывает перспективы диалога с равным доступом к технологиям и климатическому финансированию. Глава госкорпорации считает неприемлемым требовать от развивающихся стран отказаться от традиционной энергетики, если современные безуглеродные решения для них остаются недоступными.
Споры на COP31 не позволили участникам принять итоговую декларацию. При этом, как отмечает глава «Росатома», разногласия о допустимости ископаемых источников не означают отказа от атомной генерации: участники признают необходимость увеличивать ее долю при растущем спросе на электричество с низкими выбросами CO. Атомные и другие низкоуглеродные технологии он рассматривает как право на устойчивое развитие и не считает их допустимым средством геополитического давления. Лихачев также надеется, что атомную энергетику будут рассматривать как полноправный ответ на климатические вызовы.
Фото Алексея Башкирова/Копирайт фото: Газета «Страна Росатом»