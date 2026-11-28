Лихачев связал долголетие с развитием человеческого капитала
Алексей Лихачев назвал долголетие частью развития человеческого капитала и связал эту тему с подходом «Росатома» к здоровью. По словам руководителя госкорпорации, вопросы здоровья выходят за рамки лечения и медицинских технологий.
«Здесь все связано. К примеру, в медицине это не только радиофармпрепараты и ядерные технологии, но и более широкий взгляд на человека. Мы все больше смотрим на долголетие как на часть развития человеческого капитала, в том числе наших промышленных коллективов», – подчеркнул Алексей Лихачев.
Генеральный директор «Росатома» пояснил, что речь идёт о более долгом сохранении активности, работоспособности и высокого качества жизни. Именно на это направлен проект «Энерголетие», реализуемый на платформе «Медскана».
В целом «Росатом» развивает более 120 направлений, включая исследование океанских глубин и задачи, связанные с дальним космосом. Помимо здоровья, среди значимых по влиянию на страну и человека Лихачев назвал экологические технологии, накопители энергии и новую мобильность, цифровые и вычислительные технологии. Он также выделил индустриальное программное обеспечение, логистику и транспортную архитектуру.
Любой топ-5 технологий Лихачев считает в значительной степени условным. Технологический суверенитет он определяет через контроль над всеми критическими процессами цепочки. Даже качественная готовая батарея, поясняет он, может зависеть от материалов либо от оборудования для её производства. Поэтому задачу госкорпорации он видит в создании законченных технологических контуров, а не только отдельных продуктов.