«Здесь все связано. К примеру, в медицине это не только радиофармпрепараты и ядерные технологии, но и более широкий взгляд на человека. Мы все больше смотрим на долголетие как на часть развития человеческого капитала, в том числе наших промышленных коллективов», – подчеркнул Алексей Лихачев.