На фоне общего роста кредитования банки меняют структуру портфелей в пользу корпоративного сегмента. По состоянию на 31 октября 2026 года активы группы составили 39,6 трлн рублей, увеличившись на 7,3% с начала года. Совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос за десять месяцев на 7,2%, до 26,3 трлн рублей: кредиты юридическим лицам увеличились на 12,6%, до 19,4 трлн рублей, тогда как портфель кредитов физлицам сократился на 5,4%, до 6,9 трлн рублей. В результате доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы снизилась с начала года на 4 п.п., до 26%.