В Еврейском музее и центре толерантности открыли выставку Государственного Эрмитажа «Рембрандт. Начало». Она получилась небольшой — 26 работ, и далеко не все из них именно рембрандтовские. В Эрмитаже хранятся около двадцати картин великого голландца и сотни его офортов, но в Москву привезли весьма скромную подборку. На выставке представлено всего две картины: «Портрет молодого человека с кружевным воротником» и «Мальчик в восточном костюме», причем последняя создана и атрибутирована мастерской Рембрандта.