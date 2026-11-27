В Еврейском музее открылась выставка с ранними работами Рембрандта
В Еврейском музее и центре толерантности открыли выставку Государственного Эрмитажа «Рембрандт. Начало». Она получилась небольшой — 26 работ, и далеко не все из них именно рембрандтовские. В Эрмитаже хранятся около двадцати картин великого голландца и сотни его офортов, но в Москву привезли весьма скромную подборку. На выставке представлено всего две картины: «Портрет молодого человека с кружевным воротником» и «Мальчик в восточном костюме», причем последняя создана и атрибутирована мастерской Рембрандта.
«Рембрандт. Начало» — тот случай, когда небольшое количество работ не выглядит явным компромиссом. Многие гравюры совсем крошечного размера, и разглядывать их лучше в лупы, специально здесь предусмотренные: чтобы сполна насладиться ювелирной штриховкой. Здесь есть знаменитые автопортреты, на которых художник колоритно гримасничает, к вящему удовольствию зрителей. Подобные вещи — «трони» — были даже не портретами в чистом виде, а скорее поводом изобразить укрупненную эмоцию, необычную физиономию или экзотический костюм.
В экспозиции есть и лист француза Жака Калло, что, впрочем, неудивительно: Рембрандт вдохновлялся его офортами и собирал их. Зритель может проследить, как французский и нидерландский художники — вместе с ван Влитом — обращаются к одному и тому же образу, наверняка навеянному тогдашними военными бедствиями: нищий с деревянной ногой.