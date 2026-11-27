Непосредственно в октябре заметнее всего в республике подорожали жилищно-коммунальные услуги. Стоимость отопления за месяц выросла в среднем на 11,2%, горячего водоснабжения — на 11,1%, холодного водоснабжения — на 10,7%, водоотведения — на 14,4%, газоснабжения — на 9,6%, электроснабжения — на 11,3%.