Годовая инфляция в Башкирии превысила 5,8%
По итогам октября годовая инфляция в Башкирии увеличилась на 0,65 п. п. и составила 5,83%, сообщили «Ъ-Уфа» в Башстате. С начала года цены в регионе выросли на 4,9%, за октябрь — на 1,4%.
За год продовольственные товары подорожали на 4,06%, непродовольственные — на 4,91%, услуги — на 9,66%.
Непосредственно в октябре заметнее всего в республике подорожали жилищно-коммунальные услуги. Стоимость отопления за месяц выросла в среднем на 11,2%, горячего водоснабжения — на 11,1%, холодного водоснабжения — на 10,7%, водоотведения — на 14,4%, газоснабжения — на 9,6%, электроснабжения — на 11,3%.
Цены на транспортные услуги изменились неравномерно: такси подорожало в среднем на 4,1%, а поездки в поездах дальнего следования подешевели на 7,1%.
В среднем по России годовая инфляция в октябре составила 6,9%.