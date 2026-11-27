Новые назначения произошли в правительстве Пензенской области
Назначены еще два члена правительства Пензенской области. Губернатор Олег Мельниченко сообщил подробности в личном Telegram-канале.
Дмитрий Стрижков получил пост первого заместителя министра региональной безопасности. Назначенец приступит к обязанностям по возвращении из командировки.
Иван Жиханов стал первым заместителем министра — начальником управления градостроительного развития регионального минграда. Ранее он был начальником отдела организационной, кадровой работы и делопроизводства управления градостроительного развития того же ведомства.