Искусство и современные технологии
Альфа-Банк открыл новое отделение А-Клуба в Новосибирске
Альфа-Банк открыл в Новосибирске новое отделение А-Клуба — пространства private banking*, в котором современные финансовые технологии сочетаются с индивидуальным подходом и эстетикой арт-резиденции. Отделение расположено в отдельно стоящем здании, что обеспечивает клиентам дополнительный комфорт и приватность.
Концепция офиса отражает подход к private banking*: банк становится не только партнером в решении финансовых задач, но и частью образа жизни клиента. При оформлении офиса объединили функциональность банковского пространства и эстетику галереи современного искусства. Стены украшают работы современных художников, а на полках стоят книги об искусстве, архитектуре и путешествиях.
При этом в центре внимания остается главное — интересы клиентов и решение их финансовых задач. В отделении можно получить консультации по управлению частным капиталом и обсудить индивидуальные решения с финансовыми советниками.
«Новое отделение отражает философию А-Клуба и подход к работе с клиентами. Нам важно, чтобы офис соответствовал самым высоким ожиданиям клиентов не только с точки зрения качества обслуживания, но и комфорта, эстетики и приватности. Мы стремимся выстраивать с клиентами долгосрочные отношения, основанные на доверии, чтобы каждый чувствовал, что его интересы всегда находятся в центре внимания», — отметила вице-президент А-Клуба в Новосибирске Наталья Дудинова.
Открытие нового отделения в столице Сибири продолжает развитие сети А-Клуба и отражает эволюцию современного private banking*. Сегодня его ценность определяется не только финансовыми возможностями и технологическими решениями, но и качеством взаимодействия с клиентом, глубиной экспертизы и вниманием к деталям.
* Private Banking (частный банкинг) — это премиальное персональное банковское обслуживание для состоятельных клиентов с индивидуальным подходом и расширенным набором финансовых и сопутствующих сервисов
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