«Новое отделение отражает философию А-Клуба и подход к работе с клиентами. Нам важно, чтобы офис соответствовал самым высоким ожиданиям клиентов не только с точки зрения качества обслуживания, но и комфорта, эстетики и приватности. Мы стремимся выстраивать с клиентами долгосрочные отношения, основанные на доверии, чтобы каждый чувствовал, что его интересы всегда находятся в центре внимания», — отметила вице-президент А-Клуба в Новосибирске Наталья Дудинова.