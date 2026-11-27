Двух жителей Удмуртии осудили за мошенничество с землей на 100 млн рублей
Один из фигурантов получил шесть лет колонии, второй — условный срок
Ленинский райсуд Ижевска приговорил двух жителей Удмуртии к шести годам колонии и четырем годам лишения свободы условно за мошенничество с земельными участками на сумму более 100 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по республике.
По данным ведомства, осужденные использовали поддельные документы, чтобы зарегистрировать права на земельные участки и продавать их покупателям. При сделках они вводили приобретателей в заблуждение.
Суд назначил одному из осужденных шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, второму — четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу.
Фигурантов признали виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).