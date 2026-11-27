«Сначала мы даем деньги перед урожаем, чтобы предприятия могли компенсировать убытки при нивелировании цен на зерно»,— отметила она. И. о. министра сказала, что несколько лет подряд цены на него «не такие, которые бы устроили наших сельхозпроизводителей».