Сбор зерновых и зернобобовых в Удмуртии снизился на 16%
Несмотря на это, кормовой базой республика себя обеспечила
Сбор зерновых и зернобобовых в Удмуртии составил около 724 тыс. т. Эта цифра меньше, чем в прошлом сезоне, рассказала и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Наталья Ворончихина на круглом столе «Ъ-Удмуртия».
«В прошлом году мы собрали более 864 тыс. т. Тем не менее мы считаем, что полевые уборочные работы прошли достаточно успешно. Мы обеспечили себя кормовой базой для сельскохозяйственных животных»,— сказала госпожа Ворончихина.
Она поблагодарила аграриев за труд. И. о. министра добавила, что растениеводство в Удмуртии поддерживается не так хорошо, как молочная отрасль. Традиционно выделялись субсидии на зерно.
«Сначала мы даем деньги перед урожаем, чтобы предприятия могли компенсировать убытки при нивелировании цен на зерно»,— отметила она. И. о. министра сказала, что несколько лет подряд цены на него «не такие, которые бы устроили наших сельхозпроизводителей».
Также выделялись субсидии на овощи и картофель. Этими овощными продуктами республика себя полностью не обеспечивает, и необходимо наращивать объемы, добавила Наталья Ворончихина.