С 2023 года «Вдохновение» координирует соцреабилитацию участников СВО в регионе. Поддержку оказывают в 20 центрах соцобслуживания и на трех профильных площадках. В области действует более 50 мер поддержки. Единовременная выплата участникам увеличена до 1,7 млн руб., а в бюджете на 2027–2029 годы предусмотрены гранты по 20 млн руб. ежегодно на бизнес-проекты ветеранов.