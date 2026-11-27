Андрей Бочаров проверил новый реабилитационный центр для участников СВО
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 27 ноября проинспектировал создание стационарного реабилитационного отделения центра «Вдохновение». Объект предназначен для комплексной социальной реабилитации участников СВО, получивших ранения, сообщает пресс-служба администрации региона.
Здание, переданное комитету соцзащиты в 2022 году, расположено рядом с действующим центром. Капремонт завершается. Отделение рассчитано на 34 места, включая сопровождающих. Ежегодно здесь планируют принимать около 500 человек.
В отделении оборудованы залы адаптивной физкультуры, механотерапии, кабинеты эрготерапии, физиотерапии и массажа. Предусмотрены пространство с VR-технологиями, автотренажеры, сенсорная комната. Для бытовой адаптации созданы жилая комната для маломобильных граждан, компьютерный класс, 3D-мастерская и комната профориентации. Также будут работать кабинет фонда «Защитники Отечества», медпост и буфет-кафе.
«Центр должен быть наполнен жизнью, чтобы люди чувствовали себя как дома»,— заявил Андей Бочаров, отметив, что реабилитация должна проходить с участием семьи.
С 2023 года «Вдохновение» координирует соцреабилитацию участников СВО в регионе. Поддержку оказывают в 20 центрах соцобслуживания и на трех профильных площадках. В области действует более 50 мер поддержки. Единовременная выплата участникам увеличена до 1,7 млн руб., а в бюджете на 2027–2029 годы предусмотрены гранты по 20 млн руб. ежегодно на бизнес-проекты ветеранов.