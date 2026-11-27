Лихачев рассказал о ходе создания суперкомпьютера в Сарове
В Сарове получили опытный образец процессора для суперкомпьютера с фотонным ускорителем. О ходе проекта президенту России рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Разработкой занимается Национальный центр физики и математики (НЦФМ).
«Уже получен опытный образец процессора с производительностью 10 операций в секунду, идем к 10», – сказал Лихачев. Первый показатель относится к созданному образцу, второй глава корпорации назвал ориентиром дальнейшей работы.
Помимо суперкомпьютера, НЦФМ работает над лазерным комплексом и комптоновским источником для изучения структуры атомного ядра. Все три проекта Лихачев назвал флагманскими в докладе президенту. Центр создан в Сарове для фундаментальных исследований в интересах ядерного оружейного комплекса.
Подготовкой специалистов для НЦФМ занимается филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове. Среди его магистерских программ есть «Суперкомпьютерные технологии и фундаментальная математика», «Вычислительные методы и методика моделирования». Отдельные программы посвящены лазерной оптике и ядерной физике.
Обучение в магистратуре длится два года, затем выпускники могут поступить в аспирантуру. Лекции в филиале читают в том числе преподаватели МГУ и ученые РАН; они также выступают научными руководителями студентов.
В 2026 году филиал принял 80 магистрантов из 21 города России. Филиал уже выпустил 189 человек; 140 из них остались в Сарове. Среди мест их дальнейшей работы – научные организации, участвующие в программе НЦФМ, и предприятия «Росатома».
Фото Артема Курышова/Копирайт фото: Газета «Страна Росатом»