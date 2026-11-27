Девочка в легковом авто погибла на месте. Она сидела в детском кресле и была пристегнута ремнем безопасности, однако находилась на заднем пассажирском месте справа, куда пришелся основной удар при столкновении. С телесными повреждениями различной степени тяжести в больницу доставили 63-летнюю мать водителя, девятилетнюю дочь и еще одного 41-летнего родственника. Все они, включая погибшую, являются жителями Тюменской области. Сам водитель после осмотра на месте от госпитализации отказался. Остальные участники в аварии не пострадали.