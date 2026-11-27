В массовом ДТП с грузовиками на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб ребенок
Утром в Свердловской области на 177 км дороги Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибла шестилетняя девочка. Организована проверка, сообщили в региональной прокуратуре.
Авария случилась около 7:35 в Пышминском районе. По предварительным данным областной Госавтоинспекции, 40-летний водитель легкового Audi выбрал скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям. Из-за этого он не справился с управлением и столкнулся с попутными грузовиками «КамАЗ» и Scania.
Девочка в легковом авто погибла на месте. Она сидела в детском кресле и была пристегнута ремнем безопасности, однако находилась на заднем пассажирском месте справа, куда пришелся основной удар при столкновении. С телесными повреждениями различной степени тяжести в больницу доставили 63-летнюю мать водителя, девятилетнюю дочь и еще одного 41-летнего родственника. Все они, включая погибшую, являются жителями Тюменской области. Сам водитель после осмотра на месте от госпитализации отказался. Остальные участники в аварии не пострадали.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам доследственной проверки.