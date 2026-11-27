Число волонтеров в Волгоградской области ежегодно растет на семнадцать тысяч
В Волгоградской области зафиксирован рост добровольческого движения. По данным регионального комитета молодежной политики, в экосистеме «Добро.рф» зарегистрированы более 138 тыс. жителей, при этом ежегодный прирост составляет около 17 тыс. человек.
Инфраструктуру движения формируют 29 центров «Добро.Центр» и Региональный волонтерский центр. Приоритетным направлением остается координация гуманитарной помощи для зоны СВО: ежемесячно на передовую отправляется в среднем 90 тонн грузов, что выводит регион в число лидеров Южного федерального округа.
Добровольческая активность в области тесно интегрирована в федеральную повестку. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» регион развивает программы наставничества, а местные НКО участвуют в Международной премии #МЫВМЕСТЕ. За шесть сезонов подано более 4,8 тыс. заявок, четыре проекта стали финалистами текущего сезона.
Ранее губернатор Андрей Бочаров возглавил региональный Совет по реализации молодежной политики и сделал ставку на вовлечение молодежи в социальные инициативы. В 2026 году поддержку получили 27 молодежных проектов, а также анонсированы новые меры поощрения талантливой молодежи, что формирует в регионе устойчивый кадровый резерв из числа социально активных граждан.