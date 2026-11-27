Ранее губернатор Андрей Бочаров возглавил региональный Совет по реализации молодежной политики и сделал ставку на вовлечение молодежи в социальные инициативы. В 2026 году поддержку получили 27 молодежных проектов, а также анонсированы новые меры поощрения талантливой молодежи, что формирует в регионе устойчивый кадровый резерв из числа социально активных граждан.